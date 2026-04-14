Choć Natsu i Wojciech Kucina musieli pożegnać się z dalszą walką o Kryształową Kulę "Tańca z Gwiazdami", emocje związane z parą nie opadły, a wręcz przeciwnie. Po tym jak influencerka i tancerz potwierdzili, że są w związku, w sieci jeszcze bardziej zawrzało. Przed naszą kamerą zakochani wygadali się, kiedy tak naprawdę rozpoczął się ich romans. Takich słów nikt się nie spodziewał!

Choć wielu wróżyło, że w tegorocznej edycji "Tańca z Gwiazdami" nie zabraknie romansów pomiędzy uczestnikami, to takiego obrotu spraw wielu się nie spodziewało. Natsu i Wojciech Kucina potwierdzili, że są parą, a ich romantyczne nagranie z ogłoszenia związku stało się hitem sieci. Teraz zakochani coraz śmielej zmówią o swojej zażyłości.

W miniony weekend para odwiedziła studio "Halo tu Polsat", gdzie zdradziła kulisy swojego związku. Tuż po nagraniach zakochani udzielili wywiadu naszej reporterce. Nagle Natsu się wygadała ws. początków związku z Wojciechem Kuciną. Ten rozpoczął się jeszcze przed startem "Tańca z Gwiazdami".

To jakoś dwa tygodnie przed startem programu, więc to było po ramówce - wyznała Natsu w rozmowie z Party.pl.

W rozmowie z reporterką Party.pl Natsu i Wojciech Kucina opowiedzieli o pierwszej randce. Influencerka zdradziła również, czy zamierza pokazywać światu wszystkie szczegóły swojego związku.

Będę pokazywała tak, żeby każda przyszła partnerka w ''Tańcu z Gwiazdami'' Wojciecha wiedziała, że ma dziewczynę - przyznała z rozbawieniem Natsu w rozmowie z Party.pl.

Reakcja Wojciecha Kuciny was zaskoczy. Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze zdradzili nam zakochani.

