W szóstym odcinku "Tańca z Gwiazdami" wielkich emocji nie brakowało. W najnowszej odsłonie tanecznego show aż dwie pary musiały pożegnać się z programem. Wśród par, które odpadły z dalszej rywalizacji, znaleźli się Izabella Miko i Albert Kosiński. Jak komentują werdykt widzów?

Izabella Miko i Albert Kosiński od początku osiemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami" byli wskazywani na faworytów. Para świetnie radziła sobie na parkiecie i zbierała wysokie noty od jurorów. Niestety, w szóstym odcinku aktorka i tancerz musieli wziąć udział w tanecznym pojedynku z Kamilem Nożyńskim i Izabelą Skierską. Jurorzy zdecydowali, że gorzej poradzili sobie Nożyński i Skierska i to oni odpadli z dalszej rywalizacji.

Miko i Kosiński dostali szansę i mieli okazję po raz kolejny zaprezentować się na parkiecie. Para zatańczyła tango, ze które otrzymała 31 punktów. Niestety, decyzją widzów Izabella Miko odpadła z "Tańca z Gwiazdami".

Po odcinku na żywo Izabela Miko i Albert Kosiński w rozmowie z reporterką Party.pl skomentowali odpadnięcie z show Polsatu.

Smuteczek jest troszeczkę wyznała aktorka.

Takie są reguły gry. My daliśmy z siebie wszystko. (…) Ja jeszcze nie widziałem, ale z tego co czułem mogę powiedzieć, że zarówno w fokstrocie jak i w tango Iza dała popis i uważam, że zasługuje na więcej dodał Albert Kosiński.

A jak Izabella Miko podsumowała swój udział w "Tańcu z Gwiazdami" i czy jest zadowolona ze swoich występów w show? Aktorka zareagowała na pytanie, czy zgadza się z werdyktem widzów. Sprawdźcie, co nam powiedziała.

