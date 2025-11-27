Jubileuszowa edycja "Tańca z Gwiazdami" była dla widzów prawdziwym świętem. Produkcja zadbała o wyjątkową oprawę 20-lecia programu w Polsce, a każdy odcinek przypominał, dlaczego ten format od lat przyciąga przed telewizory miliony. Finałowe emocje tylko to potwierdziły. Nic więc dziwnego, że zainteresowanie kolejnym sezonem pojawiło się niemal natychmiast po zakończeniu ostatniego odcinka.

Jacek Jeschke i Hanna Żudziewicz w kolejnej edycji "TzG"?

W kuluarach i w mediach społecznościowych aż huczy od plotek na temat wiosennej edycji show. W tym kontekście naturalnie wraca temat Jacka Jeschke - jednego z najbardziej rozpoznawalnych tancerzy związanych z programem. Jeschke ma już na koncie triumf w poprzednich sezonach, a jego nazwisko od lat jest synonimem perfekcji na parkiecie.

Równie mocno widzowie wspominają Hannę Żudziewicz. Tancerka przez długi czas była jedną z twarzy programu i wielokrotnie udowadniała, że potrafi wycisnąć maksimum z tanecznych partnerów. Niedawno jednak zdecydowała się na przerwę, podkreślając, że tempo pracy przy show i prywatne plany wymagają przeorganizowania priorytetów. Jej odejście wywołało spore poruszenie, a fani do dziś liczą na spektakularny powrót.

Czy to możliwe już w kolejnym sezonie? W rozmowie z naszą reporterką Jacek Jeschke odpowiedział na to pytanie. Tancerz przyznał wprost, że na ten moment jeszcze nic nie jest wiadome.

Trudne pytanie. Jeśli nie było rozmów z produkcją, ani z Polsatem, więc niczego nie możemy mówić - zdradził nam tancerz.

Czas pokaże - podsumował Jacek.

Na razie więc pozostaje czekać na oficjalne ogłoszenia. Jedno jest pewne: po jubileuszowym sezonie apetyt widzów na wielkie powroty i świeże nazwiska jest ogromny. Czy wśród nich znajdą się Jacek Jeschke i Hanna Żudziewicz? Wkrótce się przekonamy.

