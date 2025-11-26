Katarzyna Zillmann i Janja Lesar przez wiele tygodni wzbudzały emocje wśród widzów programu „Taniec z Gwiazdami”. Występująca w parze kobiecej duet nie tylko zachwycał poziomem tanecznym, ale także wywołał kontrowersje z powodu wyjątkowo bliskiej relacji prezentowanej na parkiecie. Widzowie byli świadkami pocałunków, objęć i sugestywnych gestów, które wykraczały poza standardowy taniec.

Jacek Jeschke komentuje emocjonalne występy kobiet

W rozmowie z Jastrząb Post, Jacek Jeschke tancerz i były uczestnik programu zdecydował się skomentować taneczne występy Zillmann i Lesar. Jak sam przyznał, nie zna szczegółów ich relacji prywatnej, ale to, co zobaczył na ekranie, wywarło na nim duże wrażenie.

Wiedziałem, że taniec tańcem, emocje emocjami, ale że one aż tak się razem zbliżą, tego się nie spodziewałem. Wyglądało to naprawdę spektakularnie, bo te emocje dawały ogromny wydźwięk – powiedział Jeschke.

Dodał także, że jako widz czuł ogromną intensywność tych występów, a na żywo musiało to być jeszcze silniejsze przeżycie.

Kulisy afery: pocałunki, spekulacje i reakcja Walczak

Po zakończeniu sezonu programu pojawiły się zdjęcia Zillmann i Lesar z jednej z imprez. Widać na nich, jak nie szczędzą sobie czułości, co natychmiast wywołało lawinę spekulacji o możliwym romansie. Oliwy do ognia dolała partnerka Zillmann, Julia Walczak, która początkowo nie szczędziła krytycznych uwag i sugerowała zdradę. Po kilku dniach wydała jednak oświadczenie, w którym sprostowała wcześniejsze słowa, wyciszając medialny szum. Choć Jeschke zna Janję Lesar nieco lepiej niż Zillmann, jak zaznaczył, nie miał okazji poznać ich razem na tyle, by oceniać ich prywatną relację.

Słyszę, że spekuluje się, iż połączyło je coś więcej niż taniec, ale ja nic o tym nie wiem. Nikt mi nic nie powiedział i sam niczego nie zauważyłem - wyjaśnił.

Jacek Jeschke podkreślił, że jako tancerz podchodzi do występów Zillmann i Lesar w sposób artystyczny.

Patrzę na to trochę jako artysta, jako tancerz. My podczas występów wchodzimy w emocje na 150 procent i często je przerysowujemy, żeby publiczność wszystko poczuła - tłumaczył.

Jego zdaniem choreografia tej kobiecej pary była pełna zaangażowania emocjonalnego, co sprawiło, że była tak intensywnie odbierana przez publiczność.

„Dla mnie nie było w tym nic niezwykłego poza tym, że były to dwie kobiety” - zaznaczył Jeschke, akcentując jednocześnie, że to, co widzieliśmy na ekranie, mogło być jedynie formą ekspresji artystycznej, a nie odbiciem rzeczywistej relacji.

Zobacz także:

Fot. Piętka Mieszko/AKPA