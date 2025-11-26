Jacek Jelonek, który w 13. edycji programu „Taniec z Gwiazdami” tworzył pierwszą w historii polskiej edycji jednopłciową parę taneczną z Michałem Danilczukiem, zabrał głos w sprawie budzącej ogromne emocje relacji między Katarzyną Zillmann a Janją Lesar. Jelonek zaznaczył, że już na etapie przygotowań do swojego udziału w show przestrzegał produkcję, że jego partner taneczny powinien być mężczyzną heteroseksualnym. Celem było uniknięcie potencjalnych komplikacji wynikających z emocjonalnego zaangażowania, które mogłyby utrudnić współpracę.

Relacja Zillmann i Lesar pod lupą

W trakcie trwania programu Katarzyna Zillmann rozstała się ze swoją narzeczoną, kajakarką Julią Walczak. W tym samym czasie zaczęły pojawiać się plotki, że Kasię i Janję Lesar może coś łączyć. Sprawa nabrała kontrowersyjnego charakteru, ponieważ Lesar od lat związana jest z Krzysztofem Hulbojem, z którym ma status narzeczeństwa.

W rozmowie z Interią Jacek Jelonek odniósł się do emocjonalnych aspektów tańca i intensywności relacji budowanych podczas treningów.

Spędzasz z daną osobą bardzo dużo czasu i bardzo intensywnie. Te tańce są bardzo bliskie, one też wyzwalają wiele emocji, zwłaszcza u kobiet – powiedział model i influencer.

Jelonek odniósł się bezpośrednio do związku Janji Lesar i Krzysztofa Hulboja:

Janja jest z Krzysiem. Znam Krzysia, on był też w mojej edycji. Nie wiem, może mają otwarty związek, może po prostu mają taki układ. Ja kibicuję każdej miłości. Jeżeli Janja i Kasia są szczęśliwe, to jak najbardziej tak. Kibicuję oczywiście też Julii – podkreślił.

Choć żadna ze stron nie potwierdziła oficjalnie nowego związku, fani nie pozostają obojętni wobec domysłów i gestów między kobietami na ekranie. Tymczasem Krzysztof Hulboj, który również pojawił się w poprzednich edycjach programu, nie zdecydował się jak dotąd na publiczny komentarz.

Katarzyna Zilman i Janja Lesar Fot. Wojciech Olkusnik/East News