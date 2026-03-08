Izabela Macudzińska wprost o chłopaku swojej córki. Wyznała to przed naszymi kamerami
Izabela Macudzińska jest mamą 17-letniej Elizy, która tworzy szczęśliwy związek z Marcelem Gawrońskim. Celebrytka, znana m.in. z najnowszej edycji „Królowej przetrwania”, odpowiedziała wprost na pytanie, czy akceptuje ukochanego swojej pociechy. Takiej odpowiedzi się nie spodziewaliście.
Izabela Macudzińska zdobyła popularność dzięki udziałowi w programach „Królowe życia” i „Diabelnie boskie”. W tym roku wzięła także udział w 3. sezonie „Królowej przetrwania”, który oficjalnie rozpoczął się 4 marca 2026 roku na antenie TVN. Celebrytka jest szczęśliwą żoną Patryka Borowiaka i mamą 17-letniej Elizy. Jej córka od 2024 roku jest w związku z Marcelem Gawrońskim. Teraz Izabela Macudzińska wyznała, jaki ma stosunek do chłopaka swojej córki.
Izabela Macudzińska o ukochanym 17-letniej Elizy
Jeszcze niedawno w sieci dużą popularność zdobyło wideo z Elizą Macudzińską, która wyznała, czy jej rodzice akceptują Marcela. Tym razem dziennikarka Party.pl postanowiła zapytać o to samą Izabelę Macudzińską. Celebrytka, znana z najnowszego sezonu „Królowej przetrwania”, bez ogródek przyznała, że chłopak Elizy jest dla niej „jak syn”. Zdradziła też, że uważa go za bardzo dobrze wychowanego młodego mężczyznę:
To jest nasz synuś. On jest tak kochanym chłopakiem. Przede wszystkim jest bardzo dobrze wychowany.
Izabela Macudzińska o relacji z chłopakiem swojej córki
W dalszej rozmowie Macudzińska ujawniła szczegóły relacji z ukochanym córki. Jak się okazuje, Marcel Gawroński świetnie dogaduje się z rodzicami Elizy i często spędzają razem czas.
To co mi się bardzo też w nim podoba to to, że rzadko kiedy chłopak w jego wieku, bądź w wieku mojej córki chce przebywać razem ze swoją dziewczyną i jej rodzicami. On lubi przebywać z nami
Izabela Macudzińska dodała również, że jeśli tylko nadarzy się okazja to wszyscy razem wyjeżdżają na wakacje również z rodziną Marcela. Ostatnio, wszyscy razem spędzili sylwestra w Tajlandii. Jak stwierdza sama Izabela, Marcel już teraz traktuje ich jak swoją drugą rodzinę.
Już się wgryzł w rodzinkę
Jeśli jesteście ciekawi, co jeszcze wyznała Izabela Macudzińska w rozmowie dla Party.pl, koniecznie obejrzyjcie całe wideo!
Zobacz także: