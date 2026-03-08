Izabela Macudzińska zdobyła popularność dzięki udziałowi w programach „Królowe życia” i „Diabelnie boskie”. W tym roku wzięła także udział w 3. sezonie „Królowej przetrwania”, który oficjalnie rozpoczął się 4 marca 2026 roku na antenie TVN. Celebrytka jest szczęśliwą żoną Patryka Borowiaka i mamą 17-letniej Elizy. Jej córka od 2024 roku jest w związku z Marcelem Gawrońskim. Teraz Izabela Macudzińska wyznała, jaki ma stosunek do chłopaka swojej córki.

Izabela Macudzińska o ukochanym 17-letniej Elizy

Jeszcze niedawno w sieci dużą popularność zdobyło wideo z Elizą Macudzińską, która wyznała, czy jej rodzice akceptują Marcela. Tym razem dziennikarka Party.pl postanowiła zapytać o to samą Izabelę Macudzińską. Celebrytka, znana z najnowszego sezonu „Królowej przetrwania”, bez ogródek przyznała, że chłopak Elizy jest dla niej „jak syn”. Zdradziła też, że uważa go za bardzo dobrze wychowanego młodego mężczyznę:

To jest nasz synuś. On jest tak kochanym chłopakiem. Przede wszystkim jest bardzo dobrze wychowany. wyznała przed naszymi kamerami.

Izabela Macudzińska o relacji z chłopakiem swojej córki

W dalszej rozmowie Macudzińska ujawniła szczegóły relacji z ukochanym córki. Jak się okazuje, Marcel Gawroński świetnie dogaduje się z rodzicami Elizy i często spędzają razem czas.

To co mi się bardzo też w nim podoba to to, że rzadko kiedy chłopak w jego wieku, bądź w wieku mojej córki chce przebywać razem ze swoją dziewczyną i jej rodzicami. On lubi przebywać z nami zdradziła.

Izabela Macudzińska dodała również, że jeśli tylko nadarzy się okazja to wszyscy razem wyjeżdżają na wakacje również z rodziną Marcela. Ostatnio, wszyscy razem spędzili sylwestra w Tajlandii. Jak stwierdza sama Izabela, Marcel już teraz traktuje ich jak swoją drugą rodzinę.

Już się wgryzł w rodzinkę skwitowała ze śmiechem.

Jeśli jesteście ciekawi, co jeszcze wyznała Izabela Macudzińska w rozmowie dla Party.pl, koniecznie obejrzyjcie całe wideo!

