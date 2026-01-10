Eliza Macudzińska, 17-letnia córka Izabeli Macudzińskiej, znanej z programów "Królowe życia" i "Diabelnie Boskie", rozpoczęła Nowy Rok w wyjątkowy sposób. Wraz z rodziną - mamą Izabelą, tatą Patrykiem oraz swoim chłopakiem, udała się do Tajlandii.

Eliza Macudzińska od najmłodszych lat przyglądała się medialnej karierze swojej mamy i obecnie sama aktywnie działa w mediach społecznościowych. W ciągu krótkiego czasu zgromadziła ponad 400 tys. obserwatorów na Instagramie. Regularnie relacjonuje swoje życie i podróże, a szczególnie chętnie dzieli się wspólnymi chwilami z chłopakiem.

Kim jest Marcel Gawroński - chłopak Elizy Macudzińskiej?

Marcel Gawroński to młody influencer, który jest również członkiem internetowej ekipy Teenz. Zanim dołączył do świata social mediów, próbował swoich sił w oktagonie. Od 2024 roku tworzy związek z Elizą Macudzińską. Para chętnie pokazuje się razem w mediach społecznościowych, a ich relacje cieszą się dużym zainteresowaniem wśród fanów.

Rajskie wakacje Elizy Macudzińskiej. Tak spędza czas z rodziną i chłopakiem w Tajlandii

Podczas pobytu w Tajlandii Eliza Macudzińska regularnie dzieli się urokliwymi kadrami, publikując relacje i zdjęcia, które dokumentują rajską podróż. Pobyt Elizy, Izabeli, Patryka i Marcela w Tajlandii zbiegł się z obchodami Nowego Roku. Cała czwórka spędziła ten czas w tropikalnym klimacie, relaksując się na plaży i ciesząc się egzotyczną scenerią.

Oprócz romantycznych ujęć z Marcelem i zapierających dech widoków, Eliza Macudzińska postanowiła pokazać też swoją drobną wpadkę podczas rajskich wakacji. Podczas relaksu na jednej z plaż w Tajlandii doszło bowiem do nieoczekiwanego zdarzenia. Eliza i Marcel znaleźli huśtawkę zawieszoną na drzewie i postanowili z niej skorzystać. Niestety, huśtawka nie wytrzymała ciężaru i 17-latka spadła na piasek. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że obyło się bez poważniejszych obrażeń i całe zdarzenie zostało podsumowane przez parę dużą dawką śmiechu.

