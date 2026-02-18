Eliza Macudzińska nie ukrywa swoich uczuć względem wybranka Marcela Gawrońskiego. Para wspólnie zaprezentowała się na ramówce TVN. W wywiadzie z naszą dziennikarką Angeliką Bielską Eliza zdradziła, jaki stosunek do jej chłopaka mają rodzice. Jak się okazuje, Izabela i Patryk na początku byli surowo nastawieni!

Czy chłopak Elizy Macudzińskiej skradł serce jej rodzicom?

Eliza Macudzińska i Marcel Gawroński są w szczęśliwym związku od 2024 roku. Oboje aktywnie działają w mediach społecznościowych i chętnie pokazują swoje życie prywatne, dzięki czemu zyskali dużą sympatię wśród obserwatorów.

A jaki stosunek do ukochanego Elizy mają jej rodzice? Jak zdradziła influencerka w wywiadzie z Angeliką Bielską, Marcel został przez nich pokochany niemal jak syn. Ujawniła również, że właśnie w taki sposób często się do niego zwracają.

Oni go chyba bardziej kochają, niż mnie czasem mi się wydaje, mój tata (do niego przyp. red.) to 'synuś' i mama też 'synusiu' wyznała z uśmiechem.

Stosunek rodziców Elizy do jej pierwszego chłopaka

Jak się jednak okazuje, zanim Eliza Macudzińska poznała swojego wybranka, jej rodzice podchodzili do tej kwestii bardzo surowo. Jednak odkąd w jej życiu pojawił się Marcel Gawroński, zaakceptowali go bezwarunkowo. Dowodem ich bliskiej relacji są między innymi wspólne, rodzinne wakacje w Tajlandii.

Moi rodzice jeszcze zanim miałam chłopaka to mieli takie: 'twój pierwszy chłopak będzie miał przerąbane'... jest Marcel i od razu 'synusiu nasz kochany' na wakacje lecisz z nami ujawniła influencerka.

Marcel Gawroński o rodzicach Elizy Macudzińskiej

Ukochany Elizy, Marcel Gawroński, ma z jej rodzicami bardzo bliską więź. Nic więc dziwnego, że wspólnie wybrali się na rajskie wakacje pod palmami, a nawet rodzinnie spędzili sylwestra. Jak sam przyznał Marcel, darzy również pozytywnym uczuciem rodziców swojej ukochanej.

Ja też kocham oczywiście rodziców Elizki i przesyłam Wam buziaki, jak to oglądacie wyznał przed naszymi kamerami.

Zobacz także: