Izabela Janachowska zabrała głos ws. Radka Majdana. Dosadnie skomentowała plotki o romansie

Izabela Janachowska obecnie jest szczęśliwą żoną Krzysztofa. Mało kto pamięta, że przed laty w mediach sporo plotkowało się o jej relacji z Radosławem Majdanem. Niektórzy podejrzewali, że ci zbliżyli się do siebie bardziej, niż koledzy. Co w tym temacie ma do powiedzenia sama zainteresowana?