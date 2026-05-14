Henryk ujawnił usunięte sceny w "Sanatorium miłości". Robił masaż Emilce

Poświęcony osobom po 60. urodzinach format „Sanatorium miłości” nieustannie wywołuje duże zainteresowanie widzów od 2019 roku, gdy zadebiutował w TVP. Polacy z wypiekami na twarzy śledzą losy swoich ulubionych uczestników i chętnie sprawdzają, jak wygląda ich życie po zakończeniu przygody z produkcją. Po ósmej edycji powody do radości ma Henryk Rz. Senior został królem turnusu.

Henryk z „Sanatorium miłości” opowiedział o usuniętych scenach

Za nami koniec ósmej edycji show i wiemy już, że Henryk został królem turnusu w finale „Sanatorium miłości”. To właśnie jego wybrali kuracjusze oraz kuracjuszki. Królową została natomiast Lilla. Uczestniczka nie kryła wzruszenia, gdy odbierała symboliczną szarfę.

W rozmowie z naszym reporterem Henryk przyznał, że bardzo przeżywał te wszystkie godziny spędzone na planie „Sanatorium miłości”. Dlatego zdziwił się, gdy zobaczył w 10 odcinkach zaledwie małą część tego materiału.

Jak zobaczyłem te 10 odcinków, to zapytałem, a gdzie reszta? Przecież tyle godzin tego było. Jedna dziesiąta nie została pokazana przyznał.

W dalszej części nie ukrywał, że szczególnie żałuje jednej sceny. Zdradził, że produkcja „Sanatorium miłości’ nie pokazała momentu, w którym robił masaż Emilce. Senior stwierdził, że to mógł być bardzo ciekawy fragment programu, ale to twórcy mają ostatnie zdanie w tej sprawie i zadecydowali inaczej.

Przypomina mi się sytuacja, jak robiłem masaż Emilce. To było bardzo ciekawe, ale to wiadomo, tam decydują o tym, co ma być wyjaśnił uczestnik.

Finał ósmej edycji „Sanatorium miłości” za nami

Henryk Rz. nie krył emocji po finale „Sanatorium miłości”. Uczestnik produkcji Telewizji Polskiej przyznał, że jest w szoku. Dodał, że jego zdaniem nie zasłużył na tytuł króla turnusu programu. Później podziękował wszystkim kuracjuszom.

Wiele emocji wywoływał też związek Henryka Rz. i Emilii. Widzowie dociekają, czy po zakończeniu show para nadal jest razem. Niedawno wszystko się wydało. Przed finałem spore zainteresowani budziły także m.in. Teresa i Ewa.

