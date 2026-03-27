Gamou Fall i Hanna Żudziewicz szukują się do kolejnego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Reporterka Party.pl odwiedziła ich na sali teningowej i zapytała m.in. o relacje z pozostałymi uczestnikami programu. Czy para może liczyć na pomoc i wsparcie innych par?

Za nami czwarty odcinek osiemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami", a już w najbliższą niedzielę uczestnicy po raz kolejny zaprezentują się na parkiecie. Decyzją produkcji ostatnio nikt nie odpadł z programu, dlatego 29 marca aż dwie pary będą musiały opuścić show Polsatu. Jednym z faworytów najnowszej edycji z pewnością jest Gamou Fall, który występuje u boku Hanny Żudziewicz.

Tuż przed piatym odcinkiem reporterka Party.pl pojawiła się na treningu pary i rozmawiała z nimi o programie. Gamou Fall ujawnił, co wyniesie z "Tańca z Gwiazdami", ale również - razem ze swoją taneczną partnerką - zdradził, jaka atmosfera panuje pomiędzy uczestnikami hitu Polsatu.

Fajne jest to, że my się wszyscy wspieramy. Nie ma czegoś takiego jak chora rywalizacja wyznała Hanna Żudziewicz.

Mamy ekipę fajną. Jeżeli ja potrzebuję wsparcia od któregoś z tancerzy to też nie ma problemu, czy Hanie proszą. Pomagamy sobie. Naprawdę jest fajna ekipa dodał Gamou Fall.

Co jeszcze powiedzieli przed kamerą Party.pl? Padło pytanie o finał - sprawdźcie, jak zareagowali.

