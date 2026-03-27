Gamou Fall dał się poznać szerszej publiczności jako Miłosz w filmie "Zgon przed weselem", który dostępny jest na Netflixie. Dziś możemy go podziwiać na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Czy udział w najpopularniejszym programie w Polsce sprawi, że będzie otrzymywał jeszcze więcej intratnych propozycji:

Gamou Fall o korzyściach z "Tańca z Gwiazdami"

W czwartym odcinku "Tańca z Gwiazdami" Gamou Fall nie otrzymał "dziesiątki" tylko od Rafała Maseraka, co było zaskoczeniem dla wszystkich. Aktor doskonale radzi sobie na parkiecie i przez wielu widzów typowany jest na finalistę 18. edycji najpopularniejszego show Polsatu.

Simona Stolicka z Party.pl miała okazję porozmawiać z Gamou Fallem tuż przed piątym odcinkiem "Tańca z Gwiazdami". Poruszyli nie tylko jego aktorską karierę, ale również to, jaki wpływ ma na nią udział w programie rozrywkowym:

Oczywiście ''Taniec z Gwiazdami'' sprawia, że ten ruch na social mediach i to twoje imię i nazwisko się przewija, więc niewątpliwie mi to pomoże.

Gamou Fall nie ukrywa:

Będąc czarnym aktorem w Polsce nie mam możliwości tyle i castingowych i też nie ma dla mnie tylu ról. To może sprawić, że jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to będą powstawać role stricte dla mnie. Uważam, że jest to krok rozwojowy i jestem wdzięczny, że mogę tu być.

Co jeszcze zdradził nam aktor? Zobaczcie naszą rozmowę w wideo powyżej.

