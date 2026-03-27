Nasza reporterka miała okazję uczestniczyć w treningach Natsu i Wojtka Kuciny przed piątym odcinkiem "Tańca z Gwiazdami". Natalia Karczmarczyk opowiedziała o emocjach, które towarzyszą jej po ostatnim występie na żywo. Czy obawia się, że jej przygoda w "Tańcu z Gwiazdami" może się niedługo skończyć?

Natsu boi się przegranej w "Tańcu z Gwiazdami"?

Zaledwie na kilka dni przed piątym odcinkiem, produkcja "Tańca z Gwiazdami" wydała komunikat, w którym ujawniono, że z programem pożegnają się aż dwie pary. Aktualnie w drodze po "Kryształową Kulę" pozostało dziesięć duetów, oto one:

Para nr 1: Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Para nr 2: Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Para nr 3" Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta

Para nr 5: Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba

Para nr 6: Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina

Para nr 7: Kamil Nożyński i Izabela Skierska

Para nr 8: Izabella Miko i Albert Kosiński

Para nr 9: Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

Para nr 10: Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Para nr 12: Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke.

Wśród gwiazd, które walczą o zwycięstwo w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" jest również Natsu, której początki w tanecznym show nieźle dały się we znaki. Surowe oceny sprawiły, że influencerka przeżywała kryzys a nawet myślała o rezygnacji z udziału. Ostatecznie jednak nie poddała się i stara się pokazać w "Tańcu z Gwiazdami" z jak najlepszej strony nie tylko dla siebie, ale również by być przykładem dla innych, że warto wierzyć w siebie, nawet jeśli początki były dalekie od własnych oczekiwań. W piątym odcinku "Tańca z Gwiazdami" na widzów czeka niespodzianka. Natsu i Wojciech Kucina zaprezentują się w stylu, którego jeszcze w show nie było. Czy Natsu boi się odpadnięcia? W końcu szanse na to, w 5. odcinku będą podwójne:

Stres jest na pewno, ale kurczę... Myślę, że będzie fajnie o tyle, że będę musiała się tego nauczyć na nowo i Wojciech, może będzie śmiesznie, może się ludziom spodoba i nie odpadniemy, trzymajcie kciuki.

By dowiedzieć się, jaki styl zatańczy para numer 6 oraz, co Natsu sądzi o surowych ocenach w odcinku rodzinnym, w którym tańczyła z tatą, zobaczcie nasze nowe wideo.

Zobacz także: