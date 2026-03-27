Natsu wymownie o ocenach po rodzinnym odcinku "TzG". Istotne jest dla niej jedno
Internauci nie byli zadowoleni z ocen, które przydzielone zostały Natsu po rodzinnym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Czy influencerka i jej taneczny partner również czują się niesprawiedliwie potraktowani? Natalia Karczmarczyk odpowiedziała wprost, przy okazji zdradziła nam, czy obawia się swojego występu w nadchodzącym odcinku. Szykuje się coś, czego jeszcze w "Tańcu z Gwiazdami" nie było.
Nasza reporterka miała okazję uczestniczyć w treningach Natsu i Wojtka Kuciny przed piątym odcinkiem "Tańca z Gwiazdami". Natalia Karczmarczyk opowiedziała o emocjach, które towarzyszą jej po ostatnim występie na żywo. Czy obawia się, że jej przygoda w "Tańcu z Gwiazdami" może się niedługo skończyć?
Natsu boi się przegranej w "Tańcu z Gwiazdami"?
Zaledwie na kilka dni przed piątym odcinkiem, produkcja "Tańca z Gwiazdami" wydała komunikat, w którym ujawniono, że z programem pożegnają się aż dwie pary. Aktualnie w drodze po "Kryształową Kulę" pozostało dziesięć duetów, oto one:
- Para nr 1: Sebastian Fabijański i Julia Suryś
- Para nr 2: Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
- Para nr 3" Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta
- Para nr 5: Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba
- Para nr 6: Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina
- Para nr 7: Kamil Nożyński i Izabela Skierska
- Para nr 8: Izabella Miko i Albert Kosiński
- Para nr 9: Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
- Para nr 10: Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
- Para nr 12: Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke.
Wśród gwiazd, które walczą o zwycięstwo w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" jest również Natsu, której początki w tanecznym show nieźle dały się we znaki. Surowe oceny sprawiły, że influencerka przeżywała kryzys a nawet myślała o rezygnacji z udziału. Ostatecznie jednak nie poddała się i stara się pokazać w "Tańcu z Gwiazdami" z jak najlepszej strony nie tylko dla siebie, ale również by być przykładem dla innych, że warto wierzyć w siebie, nawet jeśli początki były dalekie od własnych oczekiwań. W piątym odcinku "Tańca z Gwiazdami" na widzów czeka niespodzianka. Natsu i Wojciech Kucina zaprezentują się w stylu, którego jeszcze w show nie było. Czy Natsu boi się odpadnięcia? W końcu szanse na to, w 5. odcinku będą podwójne:
Stres jest na pewno, ale kurczę... Myślę, że będzie fajnie o tyle, że będę musiała się tego nauczyć na nowo i Wojciech, może będzie śmiesznie, może się ludziom spodoba i nie odpadniemy, trzymajcie kciuki.
By dowiedzieć się, jaki styl zatańczy para numer 6 oraz, co Natsu sądzi o surowych ocenach w odcinku rodzinnym, w którym tańczyła z tatą, zobaczcie nasze nowe wideo.
