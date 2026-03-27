Reporterka Party.pl odwiedziła Natsu i Wojciecha Kucinę na sali treningowej. Para intensywnie przygotowuje się do piątego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Natalia Karczmarczyk przed naszą kamerą ujawniła, że tym razem zaprezentuje się w hip-hopie. Dlaczego obawia się swojego występu?

Natsu zaskakuje wyznaniem ws. swoich umiejętności tanecznych. Takie słowa tuż przed odcinkiem "Tańca z Gwiazdami"

Zaledwie kilka tygodni temu wystartowała osiemnasta edycja "Tańca z Gwiazdami". Stacja zaprosiła największe gwiazdy do programu, a wśród uczestników walczących o Kryształową Kulę znalazła się Natsu. Co ciekawe, przed startem programu spekulowano, że to właśnie Natsu ma największe szane wygrać "Taniec z Gwiazdami". Wszyscy czekali na występy popularnej influencerki, jednak już w pierwszym odcinku Natsu musiała zmierzyć się z gorzkimi komantarzami jurorów i niskimi ocenami.

Teraz Natsu szykuje sie do piątego odcinka show, jednak nie ukrywa, że jest jej ciężko. Dlaczego? Wyznała to w rozmowie z reporterką Party.pl:

Jest ciężko. Tym bardziej, że jeszcze się rozchorowałam dzisiaj zdradziła nam Natsu.

Influencerka przyznała, że tym razem zatańczy hip hop, ale obawia się swojego występu.

Mam nadzieję, że podołamy, ale jest to dla mnie też nowość bo hip hop jest kompletnie inny niż taniec towarzyski i trzeba tam jeszcze więcej luzu skomentowała influencerka.

Zapytana o to, czy nie ma luzu w "Tańcu z Gwiazdami" odpowiedziała wprost:

Wydaje mi się, że moje ciało nie jest takie bardzo plastyczne. Wojtek mówi, że mam kiepską koordynację ruchową. Ja się cały czas potykam o swoje nogi więc to jest taki problem, że ja czasami jestem taka niezdarna i w tańcu chyba to wychodzi podsumowała przed kamerą.

Zobacz także: