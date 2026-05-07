Już w przyszły wtorek, 12 maja Alicja Szemplińska wystąpi w pierwszym półfinale Eurowizji, podczas którego wykona utwór "Pray". Emocje sięgają zenitu, a fani z niecierpliwością wyczekują nowych wieści w sprawie show, które przygotowała artystka. Rąbka tajemnicy na ten temat właśnie uchylili organizatorzy konkursu, którzy na oficjalnych profilach Eurowizji w mediach społecznościowych udostępnili 30-sekundowy fragment występu polskiej reprezentantki.

Przypomnijmy, że nasza tegoroczna reprezentantka w Konkursie Eurowizji wyruszyła do Wiednia dokładnie 2 maja 2026 roku. Już dzień później Alicja Szemplińska odbyła swoją pierwszą próbę na eurowizyjnej scenie i wówczas do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z jej występu. Teraz nasza reprezentantka ma za sobą już drugą próbę, po której tradycyjnie został udostępniony 30-sekundowy materiał wideo.

Show Polski zapowiada się naprawdę świetnie i już po tym krótkim fragmencie widać, że na scenie będzie się działo. Alicja Szemplińska razem ze swoim teamem naprawdę włożyła mnóstwo pracy w udoskonalenie swojego występu i na scenie zmnieniło się niemal wszystko od czasu preselekcji.

Fani Eurowizji zadają sobie też pytanie, czy Polska ma szanse na awans do finału konkursu. Choć wielu wielbicieli tego wydarzenia jest przekonanych, że Alicja Szemplińska w pełni zasłużyła na to, by znaleźć się w finałowej stawce, to jednak bukmacherzy nie są już dla naszej artystki tak łaskawi. Aktualnie Polska w najpopularniejszych rankingu bukmacherów specjalizujących się w przewidywaniu wyników eurowizyjnych znajduje się na dziesiątym, czyli ostatnim kwalifikującym się z półfinału miejscu. Oznacza to, że zdaniem ekspertów jesteśmy tak naprawdę na pograniczu awansu do finału.

Jak ostatecznie będzie? Przekonamy się już 12 maja. Przypomnijmy, że nasza reprezentankta wystąpi pod koniec pierwszego półfinału - jako czternasta. Będziecie trzymać kciuki za Alicję Szemplińską?

