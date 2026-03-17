Odpadnięcie Emilii Komarnickiej z 18. edycji „Tańca z gwiazdami” to szok, a dla niektórych widzów wręcz skandal. Wydawało się, że aktorka jest faworytką do walki o Kryształową Kulę obok Magdaleny Boczarskiej i Izabelli Miko. Część internautów nie może się pogodzić też z tym, że w show nadal są Natsu i Piotr Kędzierski. W rozmowie z naszą Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino opowiedzieli o swojej konkurencji.

Nadal trwa burza po odpadnięciu Komarnickiej i Terrazzino z „Tańca z gwiazdami”. Wiele wskazuje na to, że nie tylko widzowie, ale również sami uczestnicy mają poczucie niesprawiedliwości. W rozmowie z naszą reporterką para postanowiła opowiedzieć o swoich doświadczeniach w programie.

Emilia Komarnicka podkreśliła, że jest pod wrażeniem atmosfery oraz uczestników. Aktorka podkreśliła, że jej rywale okazali się nie tylko bardzo sprawnymi tancerzami, ale także interesującymi osobami. Potwierdził to też Stefano Terrazzino, który zaznaczył, że ma porównanie z innymi edycjami.

Jest bardzo życzliwa i zgrana ekipa. Bardzo wysoki poziom, nie tylko taki taneczny, ale i osobowościowo powiedziała Komarnicka.

Bardzo ciekawe osoby potwierdził Terrazzino.

W dalszej części wywiadu Emilia Komarnicka stwierdziła, że najważniejsze były występy na żywo w studiu „Tańca z gwiazdami”, do których długo się przygotowywała ze Sefano Terrazino.

Trzy razy półtorej minuty. Bo to było bardzo ważne dla mnie i dla nas. Bo to jest tyle pracy, a później półtorej minuty. Albo możesz to stracić, albo tę chwilę wziąć dla siebie. (…) To jest taka obecność, taka świadomość, żeby tego nie stracić. I to się udało, te trzy razy. I to było dla mnie największy sukces wyjaśniła Komarnicka.

Później Stefano Terrazzino odniósł się do tego, jak przygoda w „Tańcu z gwiazdami” wpłynęła na jego przyjaźń z Emilią Komarnicką. Tancerz przyznał, że oboje musieli nieco zmienić swoje podejście ze względu na inne role w programie Polsatu.

Nasza przyjaźń się rozwijała. (…) To wszystko jest jakiś projekt wymagający. Nagle role są odwrócone. Byliśmy na scenie partnersko bardziej, tu nagle ja muszę mieć całą odpowiedzialność, żeby przygotować Emilię w tygodniu i znaleźć odpowiednie metody przekazał Terrazzino.

