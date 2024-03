Klaudia El Dursi to uwielbiana przez widzów prowadząca program "Hotel Paradise". Fani od lat zachwycają się jej zniewalająco piękną urodą i idealnie wyrzeźbioną sylwetką, jednak w ostatnim czasie widzowie dostrzegli, że El Dursi mocno schudła. Niektórzy zaczęli się nawet martwić, że być może dzieje się coś nie tak z jej zdrowiem.

Klauduś, co się dzieje. Uwielbiam i podziwiam Twoją urodę, ale strasznie schudłaś chyba - martwili się fani

Teraz w rozmowie z naszą reporterką Klaudia El Dursi uspokaja swoich odbiorców w tym temacie!

Klaudia El Dursi o swojej formie

Klaudia El Dursi na początku stycznia poleciała do Wietnamu, gdzie nagrywa kolejne edycje "Hotelu Paradise". To właśnie od tamtej pory pod jej postami na Instagramie zaczęły pojawiać się komentarze od zmartwionych fanów, którzy dostrzegli, że gwiazda sporo schudła. W rozmowie z Angeliką Bielską, Klaudia El Dursi przyznała wprost, że faktycznie po przylocie do Wietnamu schudła 10 kilogramów, ale na szczęście już wszystko u niej wraca do normy.

Faktycznie było tak, że przyjechałam tutaj i ta forma była taka trochę wątła, nie będę udawała, że tak nie było, bo tak było. 10 kilo schudłam, ale jestem już 5 na plusie, więc jest wszystko w porządku - powiedziała w rozmowie z naszą reporterką, Klaudia El Dursi

Co jeszcze na ten temat powiedziała nam Klaudia El Dursi? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!