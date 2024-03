Pomimo faktu, że ósmy sezon miłosnego formatu TVN-u dopiero wystartował, my już zdążyliśmy porozmawiać z Klaudią El Dursi na temat jego finału. Jak wiele zdradziła prowadząca? Przekonajcie się sami, co powiedziała nam o "Hotelu Paradise"!

W ostatnim czasie wszyscy wyczekiwali najnowszej edycji miłosnego show. Nie bez powodu - ten zawsze kojarzy się z solidną dawką emocji. Pierwsze kontrowersje wzbudził już premierowy odcinek, w którym poznaliśmy wszystkich uczestników. Właśnie z powodu ósmej edycji redaktorka Party.pl Angelika Bielska, porozmawiała z prowadzącą show. W czasie wywiadu Klaudia El Dursi nie tylko wygadała się na temat tajemnego ślubu, ale zdradziła także wiele pikantnych szczegółów, dotyczących programu! Co wydarzy się w finałowym odcinku? Czy będzie on wielkim zaskoczeniem?

Co mam powiedzieć? Będzie! Wymsknęło mi się! Nie no, finał będzie super, finał będzie naprawdę no... fajny będzie finał. Będzie bardzo fajny finał. Myślę, że tak!

Wyjawiła nam prowadząca, wyraźnie speszona, że już teraz zdradziła, że finał będzie wielkim zaskoczeniem.