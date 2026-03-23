Rozstanie Michała Wiśniewskiego i jego piątej żony Poli Wiśniewskiej obiło się szerokim echem w ogólnopolskich mediach. Jak na tę wiadomość zareagowała partnerka jego syna - Weronika Fabijańska? O tym - i nie tylko - opowiedziała przed naszą kamerą przy okazji rodzinnego odcinka "Tańca z Gwiazdami".

Michał Wiśniewski rozstał się z piątą żoną

Michał Wiśniewski po raz kolejny mierzy się z życiowymi zmianami - jego małżeństwo z Polą Wiśniewską, piątą żoną artysty, oficjalnie przeszło do historii. Para była razem przez ponad pięć lat i doczekała się dwójki dzieci, jednak mimo prób ratowania relacji ostatecznie zdecydowała się na rozstanie.

Jak wynika z medialnych doniesień, w związku od dłuższego czasu nie brakowało napięć, a wpływ na kryzys miały między innymi intensywny tryb życia muzyka i częste nieobecności w domu. Choć oboje starali się zawalczyć o uczucie, finalnie podjęli trudną decyzję o zakończeniu małżeństwa.

Weronika Fabijańska reaguje na rozstanie Michała Wiśniewskiego

Weronika Fabijańska prywatnie związana jest z Xavierem Wiśniewskim, synem Michała Wiśniewskiego, a jednocześnie jest siostrą popularnego aktora Sebastiana Fabijańskiego, który wystąpił w najnowszej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". W jednym z odcinków specjalnych pojawiła się na parkiecie razem z bratem oraz Julią Suryś, biorąc udział w wyjątkowym, rodzinnym występie.

Po zakończeniu nagrań udało nam się porozmawiać z nią przed kamerą i zapytać między innymi o jej reakcję na informacje dotyczące rozwodu przyszłego teścia. Czy wiedziała o rozstaniu zanim Michał Wiśniewski wydał oświadczenie?

Nie powiem, że wiedziałam, bo ja też teraz jestem trochę dalej od rodziny Michała. Coś tam mi się obiło o uszy ale no... Ja współczuję, bo to jest ciężka rzecz. Nie zazdroszczę powiedziała w rozmowie z naszą reporterką.

