Dorota Rabczewska, znana jako Doda, pojawiła się 18 lutego na premierze serialu o sobie w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Na wydarzeniu nie zabrakło gwiazd polskiego show-biznesu, które nie kryły zachwytu nad produkcją. A jak sama Doda oceniła swój film? Zdradziła to przed naszymi kamerami!

Doda ocenia swój serial dokumentalny! Takiego komentarza nikt się nie spodziewał

Premiera serialu dokumentalnego "DODA" odbiła się szerokim echem w mediach. Produkcja będzie dostępna już od 20 lutego na Prime Video. Dla ciekawych już od końca stycznia można obejrzeć oficjalny zwiastun filmu Dody. Produkcja została zapowiedziana jako autentyczny i szczery portret piosenkarki znanej w całej Polsce.

W rozmowie z dziennikarką Party.pl Doda zdradziła, czy sama jest zadowolona z finalnego efektu dokumentu o sobie. Jej odpowiedź rozwiewa wszelkie wątpliwości!

Jestem zadowolona, oczywiście gdybym ja robiła ten film wyglądał by inaczej, ale może właśnie dlatego ludziom się spodobał, bo nie robiłam go ja wyznała Doda.

Doda zabłyszczała na ściance filmu o sobie! Na wydarzenie przybyło wiele gwiazd

Doda olśniła wszystkich swoją stylizacją na premierze serialu dokumentalnego "DODA". Postawiła na długą, jasną suknię, srebrne kolczyki i lekki makijaż. Wyglądała fenomenalnie, co nie uszło uwadze mediom.

Na wydarzeniu nie mogło oczywiście zabraknąć całej plejady gwiazd. Premierę serialu Dody zobaczyli m.in. Aleksander Sikora, Klaudia Halejcio, Justyna Steczkowska czy Maja Sablewska. Jak wiadomo, kilka z obecnych na premierze gwiazd, m.in. Edward Miszczak czy Michał Wiśniewski zabierze głos w dokumencie, którego premiera już 20 lutego.

Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze zdradziła nam Doda.

Doda na premierze filmu o sobie, VIPHOTO/EAST NEWS