Zapytaliśmy Dodę, czy jest szczęśliwa. Ta reakcja mówi wszystko
W środę 18 lutego odbyła się uroczysta premiera produkcji o życiu artystki - jak bowiem wiadomo, już za kilka dni na Prime Video pojawi się serial "DODA". Tego wieczoru nie mogło nas zabraknąć - zobaczcie, co wyznała przed naszą kamerą gwiazda.
Już 20 lutego w serwisie Prime Video pojawi się trzyodcinkowy serial dokumentalny „Doda”. Produkcja przybliża historię Doroty Rabczewskiej - od utalentowanej dziewczynki po jedną z najpopularniejszych postaci polskiej popkultury. Uroczysta premiera produkcji z udziałem licznych gwiazd show-biznesu odbyła się w środę, 18 lutego. Byliśmy tam również i my i porozmawialiśmy z Dodą!
Doda wyznaje, czy jest szczęśliwa
Doda na premierze serialu o sobie wyglądała zjawiskowo. W długiej sukni podkreślającej jej idealną sylwetkę, chętnie posyłała uśmiechy do fotoreporterów i zgromadzonych gości. Podczas rozmowy z artystką, nasza reporterka postanowiła zadać Dodzie pytanie o to, czy dziś jest szczęśliwa, gdyż w dokumencie nie pada jasna odpowiedź w tej kwestii.
Padło tam jedno fundamentalne pytanie, na które nie miałaś szansy odpowiedzieć w dokumencie - czy ty jesteś szczęśliwa teraz?
Nie odpowiedziałam tam?
Odpowiedział Pan Miszczak
Wówczas reakcja Dody wyjaśniła wszystko! Koniecznie zobaczcie nasze wideo powyżej, aby poznać szczegóły!
Zobacz także: