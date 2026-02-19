Już 20 lutego w serwisie Prime Video pojawi się trzyodcinkowy serial dokumentalny „Doda”. Produkcja przybliża historię Doroty Rabczewskiej - od utalentowanej dziewczynki po jedną z najpopularniejszych postaci polskiej popkultury. Uroczysta premiera produkcji z udziałem licznych gwiazd show-biznesu odbyła się w środę, 18 lutego. Byliśmy tam również i my i porozmawialiśmy z Dodą!

Doda wyznaje, czy jest szczęśliwa

Doda na premierze serialu o sobie wyglądała zjawiskowo. W długiej sukni podkreślającej jej idealną sylwetkę, chętnie posyłała uśmiechy do fotoreporterów i zgromadzonych gości. Podczas rozmowy z artystką, nasza reporterka postanowiła zadać Dodzie pytanie o to, czy dziś jest szczęśliwa, gdyż w dokumencie nie pada jasna odpowiedź w tej kwestii.

Padło tam jedno fundamentalne pytanie, na które nie miałaś szansy odpowiedzieć w dokumencie - czy ty jesteś szczęśliwa teraz? - zapytała nasza dziennikarka

Nie odpowiedziałam tam? - odparła zaskoczona Doda

Odpowiedział Pan Miszczak - dodała nasza dziennikarka

Wówczas reakcja Dody wyjaśniła wszystko! Koniecznie zobaczcie nasze wideo powyżej, aby poznać szczegóły!

