Doda znów przyćmiła wszstkich. Piosenkarka weszła na ściankę i wszyscy patrzyli tylko na nią. Doda oczarowała na uroczystej premierze serialu dokumentalnego o swoim życiu. W długiej sukni wyglądała jak milion dolarów.

Mnóstwo gwiazd na premierze serialu "DODA"

Już dosłownie za kilka dni na Prime Video pojawi się serial "DODA". Widzowie będą mogli zobaczyć trzy odcinki dokumentu, w którym poznają prawdziwą historię Doroty Rabczewskiej. Od początków kariery do wielkiego sukcesu na polskiej scenie muzycznej. Niedawno fani moli zobaczyć nowy zwiastun serialu "DODA", a już 20 lutego produkcja będzie dostępna na Prime Video.

Dziś z kolei odbyła się uroczysta premiera produkcji o życiu artystki. Na premierze serialu "DODA" pojawiła się plejada gwiazd. Na ściance pozowali m.in. Michał Wiśniewski, Klaudia Halejcio i Aleksander Sikora.

Doda zachwyciła na ściance

Na uroczystej premierze nowego serialu dokumentalnego nie mogło zabraknąć głównej bohaterki, czyli Dody. Piosenkarka pokazała się na ściance w długiej sukni, a jej look uzupełniły efektowne kolczyli, rozpuszczone włosy i delikatny makijaż. Doda zachwyciła. Tylko spójrzcie na te zdjęcia!

