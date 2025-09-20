Już za tydzień Doda pojawi się na scenie podczas Roztańczonego PGE Narodowego. Wydarzenie zapowiada się jako wielki muzyczny spektakl, który zgromadzi artystów z różnych gatunków muzycznych. Wśród wykonawców znajdą się zarówno przedstawiciele sceny popowej, jak i disco polo. Wśród zaproszonych artystów znajduje się między innymi Skolim.

Dla Doroty Rabczewskiej, czyli Dody, będzie to występ wyjątkowy nie tylko ze względu na prestiż imprezy, ale także warunki kontraktu- artystka ma liczyć na specjalne traktowanie oraz bardzo wysokie wynagrodzenie za swój występ.

Rabczewska bezlitosna dla Skolima: „Jesteś wykończony”

Podczas wernisażu, na którym Doda pojawiła się kilka dni temu, z0stała zapytana o opinię na temat Skolima, który znany jest z bardzo intensywnego grafiku koncertowego, odpowiedziała bez owijania w bawełnę.

Doda krytykuje Skolima otwarcie i stanowczo. Jej słowa wybrzmiały ostro:

Uważam, że nie może być wydajny i akurat w tym przypadku jest to słabe. To jest nastawione na zarabianie pieniędzy i wyciśnięcie jak cytrynę tego czasu. Nie jesteś w stanie, jeżeli jesteś prawdziwym artystą, który daje z siebie absolutnie wszystko podczas koncertu, za 15 minut zrobić to samo. Jesteś po prostu wykończony. Jest tylko jedna szansa, żeby zrobić to kilkukrotnie w ciągu dnia. Po prostu musisz mieć to w d... za każdym razem i robić to, jak z taśmy, ale wtedy nie jesteś artystą, rzemieślnikiem bardziej. - powiedziała w rozmowie z nami.

Skolim w ogniu krytyki za liczbę koncertów

Skolim, znany również jako "król latino", jest jednym z najaktywniejszych artystów w Polsce pod względem liczby koncertów. Często zdarza się, że w ciągu jednego dnia gra dwa, trzy, a nawet więcej występów. W sierpniu zagrał 66 koncertów, o czym niedawno wspomniał w sieci.

To właśnie ten aspekt jego działalności scenicznej spotkał się z dezaprobatą Dody. Rabczewska zasugerowała, że granie po kilka razy dziennie nie pozwala na zachowanie jakości i emocjonalnego zaangażowania. Według niej taki model pracy to wyłącznie sposób na szybki zarobek.

