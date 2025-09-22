Karolina Gilon przez ostatnie lata była jedną z najpopularniejszych prezenterek stacji Polsat. To właśnie ona była prowadzącą hitowego show, czyli "Love Island". Jak jednak wiadomo, kilka tygodni temu stacja rozstała się z gwiazdą na dobre.

Skończył się kontrakt. Życie w show-bizie jest bardzo brutalne. Przez rok nie pracowała dla nas, bo miała trudne warunki, ale kontrakt gwiazdorski spokojnie pracował. Przyszedł jego finał, trzeba się rozstać. - mówił w rozmowie z JastrząbPost dyrektor programowy telewizji Polsat, Edward Miszczak

Karolina Gilon z kolei nie ukrywała swojego rozgoryczenia w tej sprawie i w mocnych słowach publicznie krytykowała sposób, w jaki zakończono z nią współpracę.

A co o całej sprawie myśli znana z trafnych ocen i komentarzy Doda? Zobaczcie, jak skomentowała sprawę przed naszą kamerą.

Doda o sytuacji Karoliny Gilon i "Love Island"

Doda w rozmowie z naszą reporterką na temat sytuacji Karoliny Gilon przyznała wprost:

Show-biznes nie znosi próżni i z pewnością znajdzie jakąś super pracę - przyznała wymownie Doda

Co ciekawe, piosenkarka nagle zabrała też głos w sprawie... "Love Island"! Jak wiadomo, Doda jest wielką fanką tego programu i w jednej z edycji miała nawet okazję na chwilę zastąpić właśnie Karolinę Gilon w roli prowadzącej. Zobaczcie, co na ten temat zdradziła przed naszą kamerą Doda! Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej.

