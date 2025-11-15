Doda już od lat zachwyca nie tylko swoim głosem, ale i świetną, wysportowaną figurą. Teraz okazuje się, że piosenkarka chce się zająć organizacją własnych obozów treningowych. Doda w rozmowie z Party.pl podkreśliła jednak, że będą to zupełnie inne obozy niż te, które proponują Anna Lewandowska i Ewa Chodakowska. Sprawdź szczegóły!

Doda zaskoczyła swoimi planami. Chce zaprosić fanów na własne obozy treningowe

Niedawno Doda odebrała nagrodę "Gwiazda Dekady" z okazji 10-lecia Party, a podczas wywiadu opowiedziała m.in. o kulisach show biznesu czy o szczegółach swojego sylwestrowego występu. Podczas rozmowy z artystką nie mogło zabraknąć również pytania o jej plany związane z obozami treningowymi. Doda od dziecka jest związana ze sportem i do dziś promuje zdrowy styl życia. Teraz postanowiła, że chce zarazić miłością do sportu i zdrowego stylu życia innych. Czy będzie konkurencją dla najsłynniejszych trenerek, czyli dla Anny Lewandowskiej i Ewy Chodakowskiej?

Postanowiłam, że może tak przekonam ludzi do mojego trybu życia, właśnie organizując takie campy. Tylko, że moje campy nie będą w ogóle podobne do tych, które organizują dziewczyny o których wspomniałeś (Anna Lewandowska i Ewa Chodakowska przyp. red). Nie będę za bardzo mówić o różnicach bo wiem, że mi podpieprzą te pomysły bo są genialne, natomiast tak samo będziemy ćwiczyć ciało jak i mental zdradziła nam Doda.

Doda wyznała przed kamerą, że na swoich obozach będzie się skupiać nie tylko na zdrowym ciele, ale również na zdrowiu psychicznym.

Widząc, jak ludzie potrzebują opieki psychologicznej, a ja uważam, że byłabym świetnym psychologiem - ok, może takim nietypowym. (...) Wiem i widzę po swoich rolkach, po kontaktach z ludźmi, że ja tak samo jestem dla ludzi piosenkarką jak i couchem menatlnym. Dlatego postanowiłam to przekłuć w niesamowity sukces w postaci tych campów, które będą poruszać takie tematy i takie aspekty, że człowiek nie tylko wyjdzie z twardym pośladkiem, ale z twardą psychiką.

Co jeszcze powiedziała nam Doda i czego sobie życzy na kolejne lata? Zobaczcie nasz materiał wideo!

Cały wywiad z artystką znajdziecie poniżej.