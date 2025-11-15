Doda planuje własne obozy treningowe. Będzie konkurencją dla Lewandowskiej?
Doda już od lat zachwyca nie tylko swoim głosem, ale i świetną, wysportowaną figurą. Teraz okazuje się, że piosenkarka chce się zająć organizacją własnych obozów treningowych. Doda w rozmowie z Party.pl podkreśliła jednak, że będą to zupełnie inne obozy niż te, które proponują Anna Lewandowska i Ewa Chodakowska. Sprawdź szczegóły!
Doda zaskoczyła swoimi planami. Chce zaprosić fanów na własne obozy treningowe
Niedawno Doda odebrała nagrodę "Gwiazda Dekady" z okazji 10-lecia Party, a podczas wywiadu opowiedziała m.in. o kulisach show biznesu czy o szczegółach swojego sylwestrowego występu. Podczas rozmowy z artystką nie mogło zabraknąć również pytania o jej plany związane z obozami treningowymi. Doda od dziecka jest związana ze sportem i do dziś promuje zdrowy styl życia. Teraz postanowiła, że chce zarazić miłością do sportu i zdrowego stylu życia innych. Czy będzie konkurencją dla najsłynniejszych trenerek, czyli dla Anny Lewandowskiej i Ewy Chodakowskiej?
Postanowiłam, że może tak przekonam ludzi do mojego trybu życia, właśnie organizując takie campy. Tylko, że moje campy nie będą w ogóle podobne do tych, które organizują dziewczyny o których wspomniałeś (Anna Lewandowska i Ewa Chodakowska przyp. red). Nie będę za bardzo mówić o różnicach bo wiem, że mi podpieprzą te pomysły bo są genialne, natomiast tak samo będziemy ćwiczyć ciało jak i mental
Doda wyznała przed kamerą, że na swoich obozach będzie się skupiać nie tylko na zdrowym ciele, ale również na zdrowiu psychicznym.
Widząc, jak ludzie potrzebują opieki psychologicznej, a ja uważam, że byłabym świetnym psychologiem - ok, może takim nietypowym. (...) Wiem i widzę po swoich rolkach, po kontaktach z ludźmi, że ja tak samo jestem dla ludzi piosenkarką jak i couchem menatlnym. Dlatego postanowiłam to przekłuć w niesamowity sukces w postaci tych campów, które będą poruszać takie tematy i takie aspekty, że człowiek nie tylko wyjdzie z twardym pośladkiem, ale z twardą psychiką.
Co jeszcze powiedziała nam Doda i czego sobie życzy na kolejne lata? Zobaczcie nasz materiał wideo!
