Doda ma już dość medialnych związków. W pewnym momencie postawiła granicę i zdecydowała prywatność zostawić tylko dla siebie. W nowym wywiadzie dla Party.pl, otworzyła się na temat samotności.

Doda o samotności

Doda udzieliła nam poruszającego wywiadu o swojej karierze, show-biznesie i życiu prywatnym. Nawiązując do słów sprzed 8 lat, że "do nagród nie można się przytulić", wyznała:

(...) Ale też jest ten pewien constans i ta pewność, że pewnego dnia rano nie obudzisz się i nagroda nie powie Ci: ''Znalazłem inną właścicielkę, bye. Już Cię nie kocham''. (....) Nie mogę się do nagród przytulić, ale przynajmniej mam ogromną satysfakcję, że ten cały czas nie był stracony i wycisnęłam go jak cytrynę. I cały swój potencjał z tymi wszystkimi darami, z którymi przyszłam na ten świat, wykorzystałam w 100% i jeszcze wszystko przede mną.

Dodała:

Czasami trochę czasu musi upłynąć, żeby to rozżalenie z wyborów minęło i żeby dojrzała 40-letnia kobieta, tak jak ja, też na pewnym etapie swojego właśnie rozwoju duchowego zrozumiała, że nie ma co za bardzo topić się w tym żalu, tylko popracować nad sobą i otworzyć się na to, co przede mną i stać się tym, kogo chcemy przyciągnąć. Bo ja przyciągałam to, czym sama niestety byłam ze względu na różne sytuacje swoje życiowe. Sama stawałam się po trosze trochę toksyczna, więc kogoś miałam przyciągać.

Dziś inwestuje w siebie, swój rozwój i karierę.

Polecam wszystkim dziewczynom (...) nie dać się tym takim idiotycznym komentarzom, że przepadnie gdzieś szansa na związek, na rodzinę, na to, na tamto.

Zobaczcie fragment naszego wywiadu z Dodą.

