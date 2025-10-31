Od dekady króluje na scenie i w sercach naszych czytelników. To artystka, która od lat niezmiennie fascynuje, inspiruje i zachwyca. Charyzmatyczna, odważna i autentyczna – potrafi poruszyć tłumy, a jej energia i pewność siebie stały się symbolem kobiecej siły. Dziś, z dumą ogłaszamy, że redakcja Party.pl przyznaje Dodzie tytuł „Gwiazdy Dekady” – w uznaniu dla jej talentu, niegasnącej popularności i wyjątkowej relacji z publicznością.

Doda "Gwiazdą Dekady" Party.pl

10. urodziny Party.pl celebrujemy z największymi gwiazdami. Podczas wyjątkowego spotkania z fanami nagrodę "Gwiazda Dekady" odebrała Doda! To ona zdobyła najwięcej nagród w historii plebiscytu „Gwiazdy Party”, a jej obecność w mediach zawsze oznaczała rekordy popularności. Dlatego długo nie zastanawialiśmy się nad tym, kto powinien zostać uhonorowany tym tytułem!

Już wkrótce na łamach Party.pl oraz na naszym kanale na YouTubie znajdziecie wywiad z Dodą z okazji 1o-lecia. To rozmowa pełna wzruszeń, wspomnień, ale i śmiechu. W tym dniu towarzyszyli nam niezawodni fani artystki, który wzięli udział w konkursie. Wszystkim dziękujemy za obecność - bez Was nasze urodziny nie byłyby tak spektakularne!

Tymczasem zobaczcie kilka zdjęć z imprezy. Tego dnia Doda wyglądała zjawiskowo - postawiła na dopasowaną kreację, a całe show skrada gorsetowa wstawka, która idealnie podkreśla talię i biodra. Warto też zwrócić uwagę na wiązania i kokardki rodem ze stylu balet core. Ten mocny element gwiazda przełamała gładką, długa spódnica, która dodaje całości elegancji. Kreacja utrzymana jest w pudroworóżowej tonacji, co świetnie koresponduje z jej urodą.

Wokalistka nigdy nie zapomina też o dodatkach - tutaj główną rolę gra toczek na głowie, a warto zaznaczyć, że tego rodzaju nakrycia głowy są teraz bardzo w trendach!

Przed państwem Madame Doda - nasza "Gwiazda Dekady"!

Doda z nagrodą "Gwiazda Dekady" Party.pl, fot: Adrian Stykowski

W dniu wywiadu swoją premierę miały również balsamy z linii "Doda D'eau"!

