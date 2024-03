Związek Kamy i Marcina w „M jak miłość” to wątek, który widzowie śledzą z wypiekami na twarzy, budzi mnóstwo emocji. Fani serialu czekają na to, jak rozwinie się miłosna historia bohaterów granych przez Michalinę Sosnę i Mikołaja Roznerskiego. Czasem oglądający tak bardzo angażują się w ulubioną produkcję, że biorą ją trochę zbyt serio. W mediach pojawiły się plotki o romansie aktorów. Co na to Sosna?

Michalina Sosna o relacji z Mikołajem Roznerskim

W rozmowie z naszym reporterem Michalina Sosna wypowiedziała się na temat plotek o jej romansie z Mikołajem Roznerskim. Znana z „M jak miłość” aktorka przyznała, że przyzwyczaiła się już do zamieszania wokół serialu. Gwiazda była wielokrotnie mylona z graną przez siebie postacią. Dlatego spekulacje o bliższej relacji z kolegą z planu nie robią na niej dużego wrażenia.

To jest zabawne, bo często zaciera się ta fikcja z rzeczywistością. I bardzo często ktoś woła mnie na ulicy i mówi »Kama, Kama, Kama!«, robi sobie zdjęcie i mówi: »przepraszam jak nazwisko?« – mówi Michalina Sosna.

Aktorka zachowuje dystans do tej sytuacji. Przy okazji spotkań z fanami przypomina im, że ma swoje prywatne życie i nie jest serialową Kamą, która ma romans z Marcinem w „M jak miłość”.

