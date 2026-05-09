To już pewne, Katarzyna Zillmann i Janja Lesar już niebawem wystąpią w najnowszej odsłonie "Azji Express". Dla tej dwójki to kolejny wspólny telewizyjny projekt po "Tańcu z gwiazdami", który odbił się echem nie tylko ze względu na zachwycające choreografie. W tle tej historii wciąż pobrzmiewają emocje po rozstaniu Zillmann z Julią Walczak oraz zakończeniu wieloletniego związku Lesar z Krzysztofem Hulbojem. Niedługo po tych wydarzeniach panie bowiem potwierdziły plotki i ogłosiły światu, że są w związku.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w "Azji Express". Była partnerka wioślarki komentuje

Po wielu tygodniach domysłów i kuluarowych plotek, prawda wyszła na jaw. Katarzyna Zillmann i Janja Lesar wystąpią w "Azja Express". 3 maja w studiu "Dzień Dobry TVN" panie potwierdziły radosne wieści wyznając, że już niebawem widzowie TVN zobaczą je w zupełnie nowym wydaniu.

My naprawdę się cieszymy, że spędzimy trochę czasu razem. - mówiła w ''Dzień Dobry TVN'' Katarzyna Zillmann.

Surwiwalowy hit TVN może być nie lada wyzwaniem dla światowej sławy wioślarki i jej ukochanej. W dziczy, podczas trudnego wyścigu, walka za czasem i pokonywanie własnych granic potrafią bowiem bardzo odbić się na relacjach pomiędzy uczestnikami.

Dla Katarzyny Zillmann i Janji Lesar będzie to drugi wspólny występ w telewizyjnym show. Pod koniec ubiegłego roku pojawiły się w "Tańcu z gwiazdami", gdzie narodziła się ich wspólna taneczna przygoda, która przerodziła się w płomienny związek. W rozmowie z Party.pl była partnerka Katarzyny Zillmann skomentowała sprawę.

Julia Walczak wymownie o udziale Katarzyny Zillmann i Janji Lesar w "Azji Express"

Choć ich związek już dawno należy do przeszłości, to Julia Walczak od czasu do czasu pojawia się na tych samych branżowych wydarzeniach, co jej była ukochana -Katarzynę Zillmann - i jej nowa partnerka, Janja Lesar. Tak było właśnie podczas piątkowego pokazu MMC, 8 maja 2026 roku. Zapytaliśmy też Julię Walczak, jak zareaguje na to, gdy na to, że podczas branżowych eventów widuje swoją byłą ukochaną.

Ogólnie widujemy się, bo mamy jeszcze wspólne jakieś sprawy, które razem kontynuujemy, więc to nie jest dla mnie żaden szok i myślę, że po prostu jakoś to będzie i zero dramy - wyznała w rozmowie z Party.pl Julia Walczak.

Nasza reporterka zapytała też Julię Walczak o to, co sądzi na temat udziału Zillmann i Lesar w nowej edycji "Azji Express".

Myślę, że będę oglądać, ale nie wiem, czy z jakimś super skupieniem, raczej odpalę po prostu do kolacji. A tak poza tym, no to powodzenia, myślę, że tam będą miały trochę trudności. - przyznała.

Fot. Pawel Wodzynski/East News