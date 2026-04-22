W siódmym odcinku "Tańca z Gwiazdami" uczestników czekało nie tylko ostatnie starcie przed ćwierćfinałem, ale również zmiany, o jakich zadecydowała produkcja. Stworzono nowe pary, a gwiazdy musiały zaprezentować się w aż dwóch choreografiach - jednej z nowym partnerem, a także trio wraz ze swoim stałym partnerem programowym. Magdalena Boczarska dwa razy zgarnęła po "cztery dziesiątki". Opowiedziała nam o swoich emocjach, które towarzyszyły jej przez cały miniony tydzień.

Magdalena Boczarska o Michale Bartkiewiczu i Jacku Jeschke po odcinku "TzG"

Magdalena Boczarska poruszyła swoim wyznaniem w "Tańcu z Gwiazdami", a także wzruszyła prezentując się w dwóch choreografiach. W rozmowie z Party.pl, Jacek Jeschke. jej programowy partner, nie szczędził jej uznania:

Magda stanęła na wysokości zadania, mimo, że miała ciężko. Dla nas dla tancerzy, jak jesteśmy w tym programie to się opiekujemy tymi gwiazdami i oprócz tego, że mieliśmy te trzy choreografie, to oprócz tego, że to było trudne i logistycznie się spiąć z dwiema gwiazdami, no nie było łatwo. Ale największe oklaski idą do gwiazd

Magdalena Boczarska nie do końca mogła zgodzić się z jego słowami. Postanowiła nagle zabrać głos:

Ty jesteś bardzo skromny, ja chciałam powiedzieć, że ogromne ukłony dla tancerzy. Przepraszam, ja Ci przerwałam, ale wykonaliście kawał niesamowitej pracy. Dla nas to jest nowe, ale my nie tańczymy, mieliście naprawdę bardzo trudne zadanie.

Zwróciła uwagę na wzięcie odpowiedzialności za innną gwiazdę edycji i sprawienie, by nie miała poczucia, że komuś zmiana mogła wyjść na gorsze:

Wszyscy bardzo się starali, dali sobie duży kredyt czułości, cierpliwości, wyrozumiałości i wielkie ukłony dla Was.

Wspomniała także o Michale Bartkiewiczu oraz o swoich emocjach, które towarzyszyły jej w trakcie przygotowań do 7. odcinka "Tańca z Gwiazdami".

Zobacz także: