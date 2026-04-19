Przed nami ogromne emocje w "Tańcu z Gwiazdami". W walce o Kryształową Kulę pozostało już tylko sześć par, które ponownie zmierzą się w rywalizacji na parkiecie, tym razem w zupełnie nowych duetach. Co wydarzy się w dzisiejszym odcinku i kto pożegna się z programem? Zapraszamy na relację na żywo.

Zamian par w 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami"

W 7. odcinku programu "Taniec z Gwiazdami" emocje sięgną zenitu. Stacja specjalnie dla widzów przygotowała moc niespodzianek, a największą bez wątpienia są występy w zupełnie nowych parach. To właśnie publiczność zadecydowała, w jakich konfiguracjach uczestnicy i tancerze pojawią się na parkiecie. W walce o Kryształową Kulę pozostali:

Para nr 1: Sebastian Fabijański i Julia Suryś,

Para nr 2: Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz,

Para nr 3" Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta,

Para nr 9: Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska,

Para nr 10: Gamou Fall i Hanna Żudziewicz,

Para nr 12: Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke.

W dzisiejszym odcinku zatańczą w składach:

Sebastian Fabijański i Daria Syta,

Paulina Gałązka i Jacek Jeschke,

Kacper "Jasper" Porębski i Julia Suryś,

Piotr Kędzierski i Hanna Żudziewicz,

Gamou Fall i Magdalena Tarnowska,

Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz.

Para nr 3: Kacper "Jasper" Porębski i Julia Suryś

Kacper Porębski i Julia Suryś po raz pierwszy wystąpili razem na parkiecie. Para numer trzy zaprezentowała dynamicznego quickstepa do utworu "Nie mamy nic do stracenia" Mrozu, który porwał publiczność w studiu. Tuż po występie influencer obdarował Iwonę Pavlovic i Ewę Kasprzyk bukietem kwiatów. Jak ocenili ich jurorzy?

Rewelacyjna rama, która nie skakała tylko była trzymana. (…) Absolutnie piękna praca nóg, sprężysty ruch kolan wychwalała Jaspera Iwona Pavlovic.

Oto oceny jurorów:

Rafał Maserak - 9

Ewa Kasprzyk - 9

Tomasz Wygoda - 9

Iwona Pavlovic - 9

Kacper Porębski i Julia Suryś otrzymali łącznie 36 punktów.

Kacper Porębski i Julia Suryś w "Tańcu z Gwiazdami" fot. Wojciech Olkusnik/East News

Para nr 9: Piotr Kędzierski i Hanna Żudziewicz

W dzisiejszym odcinku Piotr Kędzierski musiał zrezygnować z treningu z Magdaleną Tarnowską na rzecz występu z Hanną Żudziewicz. Duet zaprezentował charlestona do wielkiego przeboju "We No Speak Americano". Do tej pory jurorzy nie byli zbyt łaskawi w ocenach poczynań na parkiecie dziennikarza. Jak było tym razem?

Kochany, miałeś - jak na dotychczasową drogę - dużo tych krzyżujących, twistowych ruchów powiedział Tomasz Wygoda.

Następnie występ Piotra i Hanny oceniła Ewa Kasprzyk.

To było absolutnie wstrząsające. Spójrzcie na Piotra, który jedząc tyle spaghetti tyle schudł zażartowała.

Punktacja:

Rafał Maserak – 6

Ewa Kasprzyk – 8

Tomasz Wygoda – 6

Iwona Pavlovic - 5

Łącznie otrzymali 25 punktów.

Piotr Kędzierski i Hanna Żudziewicz w "Tańcu z Gwiazdami" fot. Wojciech Olkusnik/East News

Para nr 1: Sebastian Fabijański i Julia Syta

Sebastian Fabijański i Julia Syta wykonali energicznego jive'a do przeboju Margaret "Tańcz głupia". Niezwykła choreografia porwała publiczność, która nie kryła zachwytu nad umiejętnościami aktora. Jak się później okazało, jurorzy również nie szczędzili im wielu komplementów.

Super bo widzę, że ty nie tylko wchodzisz w historię tylko kiedy jesteś tu na parkiecie, ale tu jest ciągłość z poprzednich odcinków. (…) Było dynamicznie, było wesoło zauważył Maserak.

Tak ocenili ich jurorzy:

Rafał Maserak – 9

Ewa Kasprzyk – 10

Tomasz Wygoda – 9

Iwona Pavlovic - 9

Łączna punktacja: 37 punktów.

Sebastian Fabijański i Daria Syta w "Tańcu z Gwiazdami" fot. Wojciech Olkusnik/East News

Para nr 12: Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz

W dzisiejszym odcinku Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz wykonali zmysłowy broadway jazz do ponadczasowego hitu Peggy Lee "Fever". Jak odnaleźli się w zupełnie nowej konfiguracji? Publiczność w studiu oszalała z zachwytu, a oklaskom zdawało się nie być końca. Zrobiło się naprawdę gorąco.

Dzięki wam ja też zobaczyłam muzykę. To jest bardzo duży komplement mówiła Pavlovic.

Ewa Kasprzyk również była pod ogromnym wrażeniem. Jak wyglądała punktacja?

Rafał Maserak - 10

Ewa Kasprzyk - 10

Tomasz Wygoda - 10

Iwona Pavlovic - 10

Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz otrzymali łącznie najwyższą możliwą notę - 40 punktów.

Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz w "Tańcu z Gwiazdami" fot. Wojciech Olkusnik/East News

Para nr 10: Gamou Fall i Magdalena Tarnowska

Gamou Fall i Magdalena Tarnowska to jeden z nowych duetów, który po raz pierwszy zaprezentował się na parkiecie „Tańca z Gwiazdami”. Aktor i tancerka wykonali zmysłowe paso doble, zachwycając widzów nie tylko oryginalną choreografią, ale także efektownymi kostiumami. Ich występ rozgrzał parkiet do czerwoności. Zarówno publiczność, jak i jurorzy powstali. Czegoś takiego w programie jeszcze nie było.

Jury pierwszy raz wstało w tym programie powiedział prowadzący.

Tomasz Wygoda był pod ogromnym wrażeniem.

Zwróćcie uwagę na rytm tego wystąpienia. Bo to nie był występ, to było wystąpienie stwierdził Wygoda.

To był najpiękniejszy, pasodoble’owy teatr tańca dodała Pavlovic.

Oceny jurorów nie mogły wyglądać inaczej:

Rafał Maserak - 10

Ewa Kasprzyk - 10

Tomasz Wygoda - 10

Iwona Pavlovic - 10

Gamou Fall i Magdalena Tarnowska otrzymali łącznie 40 punktów.

Para nr 2: Paulina Gałązka i Jacek Jeschke

Paulina Gałązka i Jacek Jeschke zaprezentowali na parkiecie niezwykle eleganckiego fokstrota, który zachwycił publiczność i został przyjęty z dużym entuzjazmem. Ich występ wyróżniał się lekkością, precyzją i wyczuciem stylu.

Jurorzy również nie szczędzili im pochwał, podkreślając zwłaszcza doświadczenie i osiągnięcia Jacka Jeschke w tym tańcu, które wyraźnie przełożyły się na wysoki poziom choreografii.

Wielkie brawa Paulino dla ciebie. (…) Idealnie trafiłaś, tak jak wspomniał Krzysztof. Tańczysz z mistrzem tańców standardowych. (…) To była jakość w fokstrocie mówił Rafał Maserak.

Ja myślę Paulinko, że ty jesteś urodzona do fokstrota dodała Ewa Kasprzyk.

Punktacja:

Rafał Maserak - 10

Ewa Kasprzyk - 10

Tomasz Wygoda - 10

Iwona Pavlovic - 8

Łącznie otrzymali od jurorów 38 punktów.

(Artykuł będzie uzupełniany na bieżąco)