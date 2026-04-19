Magdalena Boczarska z tygodnia na tydzień pokazuje oglądającym "Tańca z Gwiazdami" nie tylko nowe tańce, lecz także nowe emocje i przede wszystkim siebie, z innej strony, już nie za maską ról granych w dobrze znanych Polakom filmach. Gwiazda zdecydowała się na wyznanie o diagnozie.

Magdalena Boczarska w szczerym wyznaniu o diagnozie

W 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami" Magdalena Boczarska miała szansę trenować nie pod okiem Jacka Jeschke, jej stałego partnera tanecznego w programie, a Michała Bartkiewicza. Jak się okazało, współpraca z gwiazdą okazała się dla tancerza niemałym wyzwaniem. W pewnym momencie aktorka zdecydowała się powiedzieć, z czego może wynikać jej roztargnienie oraz osobowość pełna tryskającej energii.

Mam ADHD. Często powtarzam, że nikt nie jest w stanie mnie tak zmęczyć, jak ja sama siebie wyznała Boczarska.

Aktorka przyznała, że przez lata nie wiedziała, skąd wynikają jej zachowania, między innymi problemy z koncentracją lub częste zmiany obiektów uwagi. Jak sama przyznaje, dziś jest pogodzona z diagnozą, a nawet uważa ADHD za swoją zaletę.

Moje ADHD to jestem ja. (...) Mnie ta diagnoza bardzo wiele pomogła, bardzo wiele poukładała. (...) Ja tę diagnozę uznaję jako swoją zaletę powiedziała Boczarska.

Boczarska i Bartkiewicz zachwycili w "TzG". Padły cztery dziesiątki

W 7. odcinku Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz zatańczyli broadway jazz, co było tanecznym debiutem nie tylko dla aktorki, lecz także tancerza. Ostatecznie świetnie poradzili sobie z tym wyzwaniem, zdobywając ogrom komplementów i najwyższe noty, czyli cztery dziesiątki, które co tydzień wyczekiwane są przez pary.

Co więcej, na słowa uznania zdobyła się również Iwona Pavlović, która wyznała, że po raz pierwszy "zobaczyła muzykę", a w dodatku zdradziła, że bardzo chciałaby zatańczyć broadway jazz z Magdaleną i Michałem. Myślicie, że zobaczymy takie trio na parkiecie?

Występ Magdaleny Boczarskiej, Jacka Jeschke i Michała Bartkiewicza w "Tańcu z Gwiazdami"

Magdalena Boczarska w trio z Jackiem Jeschke i Michałem Bartkiewiczem zaprezentowała się we wzruszającym walcu. Jurorzy nie szczędzili im komplementów:

Pozamiataliście całkowicie nam w głowach. (...) powiedział Tomasz Wygoda.

Ja w głowie tylko mam po prostu całą tę historię, ale ona jest począwszy od realizacji. Jest wspaniały człowiek, realizator światła, który robi magię w tym studio. (...) Trzeba to docenić. Ja mogę tylko powiedzieć: klasa sama w sobie. dodał Rafał Maserak.

Iwona Pavlović na koniec dodała:

Życzę Wam, po tak tym odcinkiem podnieśliście poprzeczkę. Życzę Wam jeszcze trochę siły.

fot. Wojciech Olkuśnik/East News

