Boczarska poruszyła wyznaniem w "Tańcu z Gwiazdami". Usłyszała diagnozę po latach
Magdalena Boczarska to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek, a od kilku tygodni również faworytka wielu do wygranej 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Tuż przed swoim brawurowym tańcem w 7. odcinku gwiazda podzieliła się poruszającym wyznaniem o diagnozie, z którą musiała się zmierzyć.
Magdalena Boczarska w szczerym wyznaniu o diagnozie
W 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami" Magdalena Boczarska miała szansę trenować nie pod okiem Jacka Jeschke, jej stałego partnera tanecznego w programie, a Michała Bartkiewicza. Jak się okazało, współpraca z gwiazdą okazała się dla tancerza niemałym wyzwaniem. W pewnym momencie aktorka zdecydowała się powiedzieć, z czego może wynikać jej roztargnienie oraz osobowość pełna tryskającej energii.
Mam ADHD. Często powtarzam, że nikt nie jest w stanie mnie tak zmęczyć, jak ja sama siebie
Aktorka przyznała, że przez lata nie wiedziała, skąd wynikają jej zachowania, między innymi problemy z koncentracją lub częste zmiany obiektów uwagi. Jak sama przyznaje, dziś jest pogodzona z diagnozą, a nawet uważa ADHD za swoją zaletę.
Moje ADHD to jestem ja. (...) Mnie ta diagnoza bardzo wiele pomogła, bardzo wiele poukładała. (...) Ja tę diagnozę uznaję jako swoją zaletę
Boczarska i Bartkiewicz zachwycili w "TzG". Padły cztery dziesiątki
W 7. odcinku Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz zatańczyli broadway jazz, co było tanecznym debiutem nie tylko dla aktorki, lecz także tancerza. Ostatecznie świetnie poradzili sobie z tym wyzwaniem, zdobywając ogrom komplementów i najwyższe noty, czyli cztery dziesiątki, które co tydzień wyczekiwane są przez pary.
Co więcej, na słowa uznania zdobyła się również Iwona Pavlović, która wyznała, że po raz pierwszy "zobaczyła muzykę", a w dodatku zdradziła, że bardzo chciałaby zatańczyć broadway jazz z Magdaleną i Michałem. Myślicie, że zobaczymy takie trio na parkiecie?
Występ Magdaleny Boczarskiej, Jacka Jeschke i Michała Bartkiewicza w "Tańcu z Gwiazdami"
Magdalena Boczarska w trio z Jackiem Jeschke i Michałem Bartkiewiczem zaprezentowała się we wzruszającym walcu. Jurorzy nie szczędzili im komplementów:
Pozamiataliście całkowicie nam w głowach. (...)
Ja w głowie tylko mam po prostu całą tę historię, ale ona jest począwszy od realizacji. Jest wspaniały człowiek, realizator światła, który robi magię w tym studio. (...) Trzeba to docenić. Ja mogę tylko powiedzieć: klasa sama w sobie.
Iwona Pavlović na koniec dodała:
Życzę Wam, po tak tym odcinkiem podnieśliście poprzeczkę. Życzę Wam jeszcze trochę siły.
