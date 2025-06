Choć Blanka Lipińska uwielbia eksperymentować ze swoim wyglądem, łącząc klasyczną elegancję z najnowszymi trendami, to w kwestii fryzur pozostawała dotąd dość zachowawcza. Sięgające ramion blond pasma przez długi czas były znakiem rozpoznawczym autorki "365 dni". Gdy nagle pochwaliła się króciutkimi włosami w stylu "pixie cut", w sieci zawrzało. Teraz celebrytka w mocnych słowach komentuje swoją metamorfozę.

Fani Blanki Lipińskiej uwielbiają ją nie tylko za powieści pisarki, ale też estetykę i otwartość. Autorka "365 dni" na bieżąco dzieli się w sieci szczegółami swojej codzienności, a jej powiedzenie: "Dzień dobry, kochani, to będzie piękny dzień" już stało się kultowe. Gdy niedawno celebrytka pochwaliła się swoją odmienioną fryzurą, jej instagramowi obserwatorzy zamarli. Blanka Lipińska ścięła włosy na krótko, stawiając na tzw. "pixie cut".

W najnowszej rozmowie z naszym reporterem, pisarka zdradziła, dlaczego zdecydowała się na tak drastyczne skrócenie swoich pukli. Co więcej, już zapowiedziała kolejne zmiany w swoim wizerunku.

Jak się okazuje, jej decyzja była podyktowana przede wszystkim praktycznością i wygodą.

W najnowszym wywiadzie z naszym reporterem, Blanka Lipińska w ostrych słowach skomentowała również swoją poprzednią fryzurę. Takich słów nie spodziewał sie chyba nikt.