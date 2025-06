Blanka Lipińska, autorka "365 dni", nie ukrywa swoich poglądów politycznych i chętnie dzieli się nimi publicznie. Podczas Gali Gwiazd Plejady odniosła się do wyniku niedawnych wyborów prezydenckich, w których Karol Nawrocki pokonał Rafała Trzaskowskiego. Pisarka w rozmowie z Party.pl opowiedziała szczerze, co myśli o nowym prezydencie, a także zaapelowała do Polaków, by zamiast dzielić się jeszcze bardziej, spróbowali wspierać wybraną głowę państwa.

Blanka Lipińska otwarcie o prezydencie elekcie

Nowym prezydentem Polski został Karol Nawrocki, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. W drugiej turze wyborów, która odbyła się 1 czerwca 2025, pokonał Rafała Trzaskowskiego z wynikiem 50,89% do 49,11%. Wynik był jednak kontrowersyjny, bo pokazał podziały. Wiele gwiazd otwarcie mówiło o tym, na kogo zamierza zagłosować w tym Blanka Lipińska. Na Gali Gwiazd Plejady nasz reporter Party.pl zapytał autorkę o tym, co sądzi o wynikach wyborów.

Nie wygrał mój prezydent i ja tego nie ukrywałam, że Rafał Trzaskowski jest przystojny, jest obyty, mówi w obcych językach, jest liberałem. Ja też jestem mega liberalna, u mnie jest ''Love i skysurfing'', bliżej mi było do niego, ale wygrał pan Nawrocki i musimy to zaakceptować. Sabotowanie go jest jak sabotowanie samych siebie. Przecież ten facet będzie nas reprezentował przez 5 lat czy tego chcemy, czy nie, a pani Marta będzie pierwszą damą, czy tego chcemy, czy nie więc wesprzyjmy ich w tym i liczmy na to, że będą najlepszą parą prezydencką, jaką mogliśmy sobie tylko wymarzyć powiedziała Blanka Lipińska.

To jednak nie wszystko! W dalszej części rozmowy Blanka Lipińska zdradziła, co jeszcze ją irytuje w wyborach. Koniecznie obejrzyjcie nasz materiał wideo powyżej, by się tego dowiedzieć.

