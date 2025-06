Blanka Lipińska słynie ze swojego ciętego języka i bezpośredniości. Zapytana o nagonkę na 7-letnią córeczkę Karola Nawrockiego po wieczorze wyborczym, sprawę skomentowała krótko. Jej pogląd na sytuację nie spodobał się jednej z internautek:

Uwielbiam tę idiotyczną argumentację - podsumowała.

Blanka Lipińska o hejcie na córkę Karola Nawrockiego

Podczas wieczoru wyborczego w dniu II tury wyborów prezydenckich, Karol Nawrocki pojawił się w towarzystwie swojej żony Marty oraz synów Antoniego i Daniela a także córeczki Kasi. To właśnie 7-latka stała się bohaterką wielu artykułów oraz bohaterką dyskusji w sieci, po tym jak kamery zarejestrowały jej dziecięcą radość podczas wystąpienia ojca w trakcie ogłaszania wyników wyborów. Wielu internautów jednak obrało dziewczynkę jako cel wylewu swoich frustracji. Hejt na dziecko wywołał oburzenie w sieci. O opinię w tej kwestii zapytano Blankę Lipińska. Celebrytka skomentowała to krótko:

Myślę, że polityka i show-biznes to nie są miejsca dla dzieci

Takie podsumowanie nie wszystkim przypadło do gustu. Blanka Lipińska pokazała wiadomość, którą otrzymała od internautki: "A to dziecko na ten czas zamknąć w szafie czy co? Pani to raczej nie powinna się wypowiadać, skoro sama dzieci nie ma". Nie pozostawiła tego jednak bez komentarza:

Uwielbiam tę idiotyczną argumentację o braku dzieci. A jak idziesz do pracy to dziecko zabierasz ze sobą czy zamykasz w szafie? Czasem zastanawiam się czy ludzie, którzy do mnie piszą są tak głupi czy tylko chcą zwrócić moją uwagę

Prezydent i pierwsza dama stają w obronie córki

W obronie Kasi Nawrockiej wypowiedziała się m. in. Joanna Racewicz, pisząc: "'Skradła show ojcu''. I słono za to zapłaciła. Hejt wylewa się wiadrami. Na dziecko. Małą dziewczynkę, która za plecami ojca cieszyła się sobą i ważną chwilą dla rodziny. Miała i ma do tego prawo. Jej radość i ekscytacja były ujmujące, dziecinne, szczere i prawdziwe. Kasia jest CUDEM. (...) Pewnie nikt nie kazał jej stać na baczność. Może właśnie dlatego została „oskarżona” przez wysoki trybunał oburzonej, jak to mówią: „elyty” o radość, o wygląd, zachowanie i całokształt".

W końcu głos zabrała także Marta Nawrocka, która reagując na przykre publikacje na temat córki, napisała:

Każde dziecko zasługuje, by dorastać w świecie pełnym miłości i akceptacji. Zwracam się z więc z prośbą do Państwa: chrońmy najmłodszych, pozwólmy im cieszyć się najpiękniejszymi momentami w ich życiu. Kasia wysyła wszystkim (emotikonka serca)

Sytuację, która spotkała Kasię Nawrocką, skomentował też sam prezydent-elekt Karol Nawrocki, w wywiadzie na antenie TV Republika:

Myślę, że największym bólem tych wszystkich, którzy pozwolili sobie na tego typu komentarze jest właśnie uśmiech mojej córki i dystans do tego wszystkiego. To jest dziecko. To się nie powinno zdarzyć, ale zło zwyciężymy dobrem. I te obrazki mojej córki są chyba najlepszą odpowiedzią – z takim słodkim serduszkiem, które pokazała

