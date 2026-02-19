Będzie kolejna część serialu o Dodzie? Artystka ujawnia prawdę przed naszymi kamerami
Doda pojawiła się na uroczystej premierze serialu dokumentalnego o swoim życiu i dosłownie skradła show w długiej, olśniewającej sukni. Serial dokumentalny wzbudził spore emocje i pozostawił pewne niedopowiedziane kwestie. Czy to oznacza, że będzie kolejna część? Doda wszystko zdradziła przed kamerą Party.pl
Na uroczystej premierze serialu dokumentalnego "DODA" oczy wszystkich były skierowane tylko na jedną osobę, Dorotę Rabczewską. Artystka zaprezentowała się na ściance w długiej, tiulowej, fantazyjnej sukni, która sprawiła, że wyglądała jak milion dolarów. Nikt nie ma wątpliwości, że to Doda skradła show, zostawiając pozostałe gwiazdy w cieniu. Po oficjalnej premierze serial był szeroko komentowany, a pewne wątki pokazane w nim nie zostały zamknięte. Czy jest szansa na kolejną część? Doda zabrała głos i wszystko nam ujawniła!
Serial "DODA" to trzy odcinki o prawdziwej historii Doroty Rabczewskiej
Już za kilka dni, dokładnie 20 lutego, widzowie będą mogli obejrzeć serial dokumentalny "DODA" na platformie Prime Video. Produkcja składa się z trzech odcinków i przedstawia historię Doroty Rabczewskiej od jej początków na scenie muzycznej, aż po ostatnie sukcesy w show-biznesie. Dokument pozwala zajrzeć za kulisy życia artystki, pokazuje jej karierę, wyzwania i osobiste momenty. Doda, będąc bohaterką serialu, ponownie potwierdziła swoją pozycję na polskiej scenie poprzez swoje osiągnięcia.
Już 20 lutego produkcja trafi na platformę Prime Video i każdy będzie mógł poznać prawdziwą historię artystki. To nie tylko wydarzenie dla fanów Dody, ale również dla wszystkich miłośników polskiej sceny muzycznej.
Będzie kolejna część serialu "DODA"?
W serialu dokumentalnym można zobaczyć nie tylko życie zawodowe Dody, ale też poznać kulisy jej codziennej pracy i burzliwego życia prywatnego. Niektóre tematy ukazane w serialu nie zostały zamknięte, a widzowie mogą czuć niedosyt. Czy to oznacza, że pojawi się kolejna część serialu "DODA"? Dorota Rabczewska zabrała głos i mówi otwarcie przed kamerą Party.pl, że "bardzo by chciała":
Bardzo bym chciała. Uważam, że to film, który zostawia bardzo dużo drzwi do zamknięcia.
Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze zdradziła nam Doda.
