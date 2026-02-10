Doda nie poddaje się w walce o ochronę bezdomnych zwierząt. Celebrytka nagłaśnia swoje działania medialnie i nie poprzestaje na pustych obietnicach. Tym razem, wraz z malarką Joanną Saraptą, zorganizowała aukcję „Łapy i Pędzle”. Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na szczytny cel - pomoc bezdomnym zwierzętom. Mamy zdjęcia z tej wyjątkowej akcji.

Aukcja Dody "Łapy i Pędzle" właśnie się rozpoczęła!

Doda nieustannie podejmuje kolejne działania ws. ochrony zwierząt. Tym razem, piosenkarka wraz z malarką Joanną Saraptą połączyły siły w szczytnym celu. Zainicjowały aukcję , z której wszystkie zebrane środki zostaną przeznaczone na pomoc bezdomnym zwierzętom. O szczegółach aukcji poinformowała właścicielka domu aukcyjnego Art In House - Anita Wolszczak-Karasiewicz.

Joanna Sarapata wpadła na pomysł, że artyści mogliby się zmobilizować i wystawić na licytację to, co robią najlepiej, swoje prace. Wspólnie z Dodą uznały, że dzięki sztuce można zebrać fundusze dla zwierząt uratowanych ze schroniska wyznała właścicielka domu aukcyjnego w rozmowie z Plejadą.

Jak się okazało, odzew środowiska artystycznego był ogromny. Do aukcji zgłosiło się ponad 100 twórców.

Do wylicytowania jest 87 wyjątkowych obrazów, ale nie tylko. W akcję włączyła się również pierwsza dama Marta Nawrocka, która przekazała swoją sukienkę z sesji zdjęciowej dla magazynu Viva!. Niespodziewanie do aukcji dołączył też Mateusz Gessler, oferując zwycięzcy wspólne gotowanie oraz kolację dla dwóch osób w swojej warszawskiej restauracji.

Prace są bardzo różnorodne, a cena wywoławcza została ustalona na bardzo atrakcyjnym poziomie dodała Anita Wolszczak-Karasiewicz.

Aukcja Dody nabiera tempa. Padły pierwsze kwoty

Cała aukcja odbywa się na żywo w towarzystwie profesjonalnego licytatora oraz publiczności. Piosenkarka miała również czas na swoje przemówienie. Obecnie Doda na bieżąco relacjonuje przebieg wydarzenia. Jak się okazuje, padły już pierwsze konkretne kwoty.

Mamy już ponad 100 tys zł !!! ogłosiła na InstaStory.

Zobaczcie pierwsze zdjęcia z aukcji. Doda zachwyciła w białej sukni.

Doda na aukcji, Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Doda na aukcji „Łapy i Pędzle”, fot. AKPA

Doda na aukcji „Łapy i Pędzle”, fot. AKPA

Doda na aukcji „Łapy i Pędzle”, fot. AKPA