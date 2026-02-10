W mediach wciąż głośno o krytycznej sytuacji zwierząt w wielu schroniskach w Polsce. Doda od kilku tygodni mocno angażuje się w sprawę, występując publicznie i próbując uzyskać pomoc tam, gdzie jej efekty mogłyby naprawdę coś zmienić. Celebrytka odwiedziła m.in. parę prezydencką, aby przedstawić skalę problemu i poprosić o realne działania. Marta Nawrocka już teraz zdobyła się na wyjątkowy gest.

Marta Nawrocka zaangażowała się w pomoc schroniskom. Piękny gest

Doda odbyła oficjalną rozmowę z parą prezydencką w sprawie ochrony praw zwierząt. Jak podkreśliła sama artystka, uznała, że spotkanie może przynieść realne efekty i jest z niego naprawdę zadowolona. Jak się okazało, na pozytywne skutki nie trzeba było długo czekać. Marta Nawrocka właśnie udowodniła swoją postawą, że nie jest obojętna na los bezdomnych zwierząt.

W najnowszym wpisie na swoim Instagramie poinformowała o zaangażowaniu w aukcję „Łapy i Pędzle”, której twórczyniami są malarka Joanna Sarapata oraz Doda. Marta Nawrocka przekazała na licytację swoją czarną sukienkę, w której pozowała do zdjęcia dla magazynu „Viva!”. Sukienka, która trafiła na aukcję jest zaprojektowana przez Izabelę Janachowską.

Los zwierząt nie może nikomu pozostawać obojętny. 'Łapy i Pędzle' to wyjątkowa aukcja organizowana przez malarkę @joannasarapata_official oraz piosenkarkę @dodaqueen, a dochód z tej inicjatywy zostanie przeznaczony na pomoc bezdomnym zwierzętom uratowanym z tzw. patoschronisk. Dlatego z całego serca wspieram tę akcję — tylko razem możemy podarować im bezpieczeństwo, troskę i nowy początek ogłosiła Marta Nawrocka we wpisie.

Doda zainicjowała aukcję „Łapy i Pędzle”. Wszystko w szczytnym celu

To właśnie we wtorek 10 lutego wieczorem odbędzie się aukcja charytatywna „Łapy i Pędzle”. Za jej organizację odpowiadają Doda oraz malarka Joanna Sarapata. Cel wydarzenia jest niezwykle szczytny. Cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na sterylizację zwierząt.

Osoby zainteresowane udziałem w licytacji mogą znaleźć ją na stronie Art in House. W rozmowie z Plejadą właścicielka domu aukcyjnego Art in House, Anita Wolszczak-Karasiewicz, zdradziła szczegóły całej aukcji.

Joanna Sarapata wpadła na pomysł, że artyści mogliby się zmobilizować i wystawić na licytację to, co robią najlepiej, swoje prace. Wspólnie z Dodą uznały, że dzięki sztuce można zebrać fundusze dla zwierząt uratowanych ze schroniska opowiedziała.

