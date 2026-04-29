Choć Mateusz Banasiuk ponad dekadę temu stanął do tanecznej konkurencji w "Tańcu z Gwiazdami", to teraz emocje związane z show Polsatu na nowo zagościły w jego sercu. Wszystko za sprawą Magdaleny Boczarskiej, jego życiowej partnerki, która również zdecydowała się na swój udział w programie. W rozmowie z nami aktor zdradził to, czego telewidzowie nie mogą dostrzec na ekranach telewizorów.

Mateusz Banasiuk o udziale Magdaleny Boczarskiej w "Tańcu z Gwiazdami"

Magdalena Boczarska po latach propozycji w końcu zdecydowała się na udział w "Tańcu z Gwiazdami" i od pierwszego odcinka zachwyca poziomem swoich tanecznych umiejętności zarówno jury, jak i telewidzów. Jak na taneczną rywalizację aktorki patrzy jej życiowy partner, Mateusz Banasiuk? Tylko u nas wyznał:

Chciałbym jej pomóc jak tylko mogę, chciałbym ją wesprzeć w tym tańcu, bo widzę ile serca wkłada w każdą choreografię i ile wysiłku kosztuje ją każdy tydzień, każdy kolejny tydzień. Każdy dzień na nowo, za każdym razem.

Przyznał również, że dzięki swojemu udziałowi w "Tańcu z Gwiazdami" w przeszłości, doskonale rozumie, z czym mierzy się teraz Boczarska.

To jest nieprawdopodobny wysiłek. Wiem co mówię, bo 10 lat temu sam byłem w tym programie i pamiętam jak to wyglądało. Dlatego tym bardziej utożsamiam się z Magdą, kiedy ona tutaj staje na tym parkiecie. Wszystko przeżywam na nowo mówił Banasiuk.

W rozmowie z Party.pl Mateusz zdradził też, że największe emocje towarzyszą mu już w trakcie występów Magdaleny na parkiecie. Wyznał, co czuje, kiedy kibicuje aktorce prosto ze studia.

Serce wali mi jak młot za każdym razem i te emocje we mnie buzują. Zależy mi, żeby wszystko im się udało. Wiem po prostu ile to ich kosztuje i wiem ile może się nie udać powiedział Banasiuk.

W dalszej części rozmowy w wideo powyżej Banasiuk wyznał też, jak udział w programie już teraz wpłynął na Boczarską, a także jakiego rodzaju emocje towarzyszą jej przy każdej kolejnej choreografii. Warto też zaznaczyć, że po jednym z ostatnich występów Boczarska mocno podzieliła widzów "TzG".

