Magda Boczarska i Jacek Jeschke tworzą zgrany duet w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Aktorka i tancerz zachwycają swoimi występami i zgarniają wysokie noty od jurorów. W najnowszym odcinku Magda Boczarska wyjatkowo na parkiecie zatańczyła u boku Michała Bartkiewicza i otrzymała cztery dziesiątki od jury. Po ich występie Jacek Jeschke powiedział wprost, że był zazdrosny.

Jeschke szczerze o występie Boczarskiej i Bartkiewicza w "Tańcu z Gwiazdami"

Magda Boczarska jest jedną z faworytek najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Aktorka za każdym razem zachwyca na parkiecie, a jurorzy naprawdę wysoko ją oceniają. W programie występuje u boku Jacka Jeschke jednak w siódmym odcinku doszło do wielkich zmian i aktorka musiała zatańczyć z Michałem Bartkiewiczem. Duet zaprezentował broadway jazz i oczarował jurorów i widzów.

Dzięki wam ja też zobaczyłam muzykę. To jest bardzo duży komplement komentowała Iwona Pavlović.

Po odcinku reporterka Party.pl rozmawiała z Magdą Boczarską i Jackiem Jeschke i zapytała ich o emocje związane ze zmianami wśród par.

Jedyne co możesz zrobić w takiej sytuacji to to naprawdę dać drugiej osobie szansę i przełamać te lody jak najszybciej. wyznała Boczarska.

Głos zabrał również Jacek Jeschke. Tancerz przyznał, że poczuł zazdrość.

Jestem bardzo dumny. Trochę zazdrosny, że miała taki występ akurat z Michałem, ale każdy tutaj poszedł w bok lekko. Bardziej chodzi o to, że ja jestem z niej ogromnie dumny, że pokazała pierwszy raz, że nie polega wcale tylko na mnie tylko mimo tego, że zmieniła partnera też dała radę powiedział Jeschke.

Co jeszcze powiedzieli nam Boczarska i Jeschke? Odpowiedź w naszym materiale wideo.

