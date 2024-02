Anna Mucha została jurorką nowego show "Drag me out", który już niedługo będzie emitowany w TVN. Jak sama mówi, nagrane są dopiero dwa odcinki, więc jeszcze wiele może się wydarzyć. Kto zrobił na niej największe wrażenie? Ta odpowiedź jest jednoznaczna!

Anna Mucha opowiada o "Drag me out"

Niedawno produkcja nowego programu "Drag me out" potwierdziła już wszystkich uczestników show. Nazwiska budzą zainteresowanie internautów i już mówi się o dużej oglądalności. Przed uczestnikami nie lada wyzwanie, ponieważ w programie wcielą się w prawdziwe Drag Queen. W wywiadzie dla Party.pl Anna Mucha zdradziła, że jest mile zaskoczona, jakie osoby zostały zaproszone do programu. Zapytana, który z uczestników radzi sobie najlepiej, odpowiedziała wprost:

Ja mam wielki szacunek dla sportowców, którzy również biorą udział w tym programie, ponieważ wiem o tym, że z jednej strony są to zadaniowcy i bardzo poważnie podchodzą do jakiegoś wyzwania i mają taki naturalny imperatyw, żeby zrobić coś najlepiej, po mistrzowsku, a z drugiej strony wiem, przed jakimi wyzwaniami stają fizycznymi, gdzie będąc w kostiumie przez kilka godzin(...) napotykają pewnego rodzaju naturalne problemy, których do tej pory nie mieli - odpowiedziała Ania Mucha.

Czy myślicie, że w swojej wypowiedzi miała na myśli męża Kasi Skrzyneckiej - kulturystę Marcina Łopuckiego, który będzie jednym z uczestników? To niewątpliwie będzie dla niego duże wyzwanie i internauci są ciekawi, jak poradzi sobie na arenie artystycznej, a nie tylko sportowej. W programie będzie konkurował z Tomaszem Karolakiem, Dariuszem Zdrójkowskim, Michałem Mikołajczakiem, Tadeuszem Mikołajczakiem oraz Kamilem Szymczakiem.

Zobaczcie, co więcej o programie zdradziła nam Anna Mucha. Przypominamy, że obok niej w jury zasiądą także Michał Szpak oraz Andrzej Seweryn.

