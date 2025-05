Za nami wielki finał 10. edycji "Hotelu Paradise", który wygrali Jadzia i Adam. I choć o tej dwójce jest naprawdę głośno, to inne programowe pary również wciąż sią na ustach internautów. Wiemy już, że zażyłość Alicji i Bartka nie przetrwała próby czasu, a uczestnicy nie zdecydowali się stworzyć związku poza murami rajskiego hotelu. Teraz, w rozmowie z naszą reporterką, Alicja z "Hotelu Paradise" zdradziła, co tak naprawdę sądzi o Tymku.

Udział w "Hotelu Paradise" miał dla Alicji słodko-gorzki smak. Choć charyzmatyczna blondynka zyskała dzięki miłosnemu show TVN ogromną rozpoznawalność, to nie dane jej było odnaleźć w programie miłości. Jak już wiemy, Alicja i Tymek nie są parą po zakończeniu "Hotelu Paradise", a uczestnik zaczął się spotykać z Agnieszką, choć oficjalnie nie potwierdzają, jakoby byli w związku.

Czy liczne kłótnie na planie rajskiego hotelu i permanentne wybuchy złości sprawiły, że Alicja i Tymek z "Hotelu Paradise" na dobre zerwali ze sobą kontakt?

Jak podkreśliła w rozmowie z nami Alicja z "Hotelu Paradise" wyjaśniła już z Tymkiem wszelkie newralgiczne sytuacje.

Rozmawialiśmy, mamy wszystko wyjaśnione. Ja nie wiem, czy czy miałabym go za co przeprosić. No może za jakieś takie wybuchowe aferki

Rozmawialiśmy, mamy wszystko wyjaśnione. Ja nie wiem, czy czy miałabym go za co przeprosić. No może za jakieś takie wybuchowe aferki

Jak sama podkreśla, Alicja od początku widziała siebie na Ścieżce Lojalności 10. edycji "Hotelu Paradise". Niestety, liczne spory z jej udziałem, słabość do Kuby, a wreszcie przegranie eliminacyjnej konkurencji sprawiły, że musiała na dobre pożegnać się z wizją finału.

W finale siebie widziałam od razu. Do programu raczej jeżeli ktoś nie idzie z myślą, że idzie po wygraną, no to nie wyszedł z wygraną. Ja myślałam, że będę w finale i myślę, że z Tymkiem mieliśmy napewno szanse by być na Uber Pandorze

- zdradziła na, Alicja z ''Hotelu Paradise''.