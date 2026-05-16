Aksel z "Farmy" w rozmowie z Party.pl zareagował na pytanie o Henryka. Jak dziś wygląda relacja uczestników pogramu Polsatu? Prawda wyszła na jaw. Aksel zdradził, czy utrzymuje kontakt z Henrykiem.

Aksel z "Farmy" szczerze o Henryku

Zaledwie kilka dni temu zakończyła się "Farma". W piątej edycji programu, który po raz pierwszy w historii był emitowany blisko trzy miesiące, nie brakowało wielkich emocji, zwrotów akcji i kłótni uczestników. Wydaje się, że największe spięcia były pomiędzy Akselem, a Henrykiem. W jednym z odcinków Henryk i Aksel prawie pobili się na "Farmie", a już po wielkim finale okazało się, że Aksel z "Farmy" trafił na dywanik po po awanturze z Henrykiem.

Teraz zapytaliśmy Aksela o jego relację z Henrykiem. Czy po programie wszystko sobie wyjaśnili i utrzymują ze sobą kontakt? Zwycięzca piątej edycji "Farmy" zdradził prawdę przed kamerą Party.pl.

Wszystko jest wyjaśnione. Henryk potwierdził, że nie jest taką osobą, jak na Farmie. Spotkaliśmy się nieraz, jest bardzo miły, sympatyczny gość. To, co było na Farmie to on tylko grał, ale tak to dobry chłopak powiedział Aksel.

