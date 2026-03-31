Na planie „Farmy” niemalże doszło do bójki między Henrykiem i Akselem. Nagle doszło do ostrej sceny: Henryk sięgnął po garnek z podgrzewanym mlekiem i w emocjach wylał je w kierunku Aksela. Chwilę później stanęli naprzeciw siebie, a atmosfera zrobiła się tak gęsta, że wiele osób, które zobaczyły w sieci przedpremierowy fragment odcinka odebrało to jako moment o krok od bójki. Ten moment wywołał oburzenie wśród widzów.

Ten spór na "Farmie" nie wybuchł znikąd. Henryk od dłuższego czasu ma do Aksla pretensje o to, jak ten funkcjonuje w gospodarstwie. Zarzuca mu, że pracuje za mało, a zamiast skupić się na obowiązkach, „obija się” i zajmuje śmiechem. Aksel z kolei nie zgadza się z tym obrazem i podkreśla, że swoje zadania wykonuje, a zachowanie Henryka odczytuje jako celowe rozgrywanie go psychicznie.

Kulminacja przychodzi przed czasem wspólnej kolacji. Aksel podchodzi, by napić się mleka. Henryk stanowczo odmawia, argumentując, że to porcja „na kolację dla wszystkich”. Aksel jednak zapowiada, że i tak je wypije. Wtedy Henryk, wyprowadzony z równowagi, wykonuje gest, po którym w gospodarstwie robi się naprawdę niebezpiecznie: wylewa zawartość garnka w stronę Aksla. Widzowie byli przekonani, że na "Farmie" dojdzie do bójki. Obaj panowie stanęli na przeciwko siebie, jakby zaraz miało dość do rękoczynów, jednak na tym się skończyło. Obaj nie ukrywali, że umyślnie się podkręcali. Henryk przyznał, że robi to specjalnie, żeby pokazać, że Aksel nie nadaje się do tego, by być na "Farmie".

Emocje mnie poniosły. Rozhuśtał mnie. Pękło we mnie, też mam granice, dlatego te mleko poleciało. Mogłem się opanować, ale siedzi we mnie te wyzywanie jego od debili. powiedział Henryk.

Nakręcony Aksel nie odpuszczał:

Zachowałeś się jak co? Nawet mlekiem nie potrafisz mnie oblać. Zachowałeś się jak co?

"Aksel był w amoku, do niego nic nie docierało" - zauważyła Ewa.

Wyjdę z tego programu przez Ciebie, jakbym Cię strzelił raz...

Fani oburzeni zachowaniem Aksela i Henryka na "Farmie"

Ta scena wywołała oburzenie wśród widzów "Farmy". Uważają, że przyzwalanie na takie zachowanie to o wiele za dużo. W dodatku marnowanie mleka na farmie powinno także zostać ukarane. Pod adresem Henryka pojawiło się sporo krytycznych komentarzy. Fani uważają, że powienin ponieść konsekwencje nie panowania nad własnymi emocjami, a także marnowania jedzenia.

Za wylanie mleka i przemoc psychiczną czas tego gościa wysłać do domu...

No i teraz Henryk powinien ponieść konsekwencje za wylanie mleka, które jest tak ważne na tej farmie.

@farmapolsat czy wy naprawdę nie potraficie zareagować na takie zachowania? Naprawdę oglądalność ponad wszystko? Zero zasad?

Przegięcie, co Heniek wyprawia . Jak psychicznie doprowadza Aksla do takich emocji.

Inni zauważają, że również i Aksel nie jest bez winy:

Wszyscy widzą winę Henia bo wylał mleko. Ale jak się Akselowi mówi ''mleko jest dla wszystkich''to ma to w du*ie i tak sobie weźmie, bo grupa go nie interesuje. Jedno warte drugiego.

Naprawdę tylko Henio jest psychiczny według niektórych? Aksel wyzywa od różnych i jest ok?

Myślicie, że to spięcie będzie miało swoje konsekwencje?

Zobacz także: