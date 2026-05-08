Aksel z "Farmy" w rozmowie z Party.pl zaskoczył szczerym wyznaniem. Zwycięzca piątej edycji show zdradził, co działo się na planie. Tego nie pokazali w telewizji! Aksel i Henryk mieli poważną rozmowę z produkcją.

Aksel z "Farmy" ujawnia, co działo się po jego kłótni z Henrykiem

W miniony czwartek po blisko trzech miesiącach od premiery zakończyła się piąta edycja "Farmy". Do finałowej trójki weszli Karolina, Wojtek i Aksel. Jak już wiemy, to Aksel wygrał "Farmę" zgarniając 160 tysięcy złotych i Złote Widły. Dziś rano uwielbiany przez widzów uczestnik show pojawił się w "Halo tu Polsat", a później rozmawiał z reporterem Party.pl.

Tylko nam Aksel ujawnił, co działo się na planie "Farmy" kiedy w jednym z odcinków doszło do awantury pomiędzy nim a Henrykiem. Okazuje się, że produkcja od razu zareagowała na ich zachowanie.

Od razu na czerwony dywanik zawołali. Pogadali z nami, że tutaj nie ma takich gierek, że tutaj jest farma, mamy konkurować ale nie takie rzeczy żeby sobie do gardeł skakać zdradził nam Aksel.

Aksel odpowiedział również na pytanie, czy "Farma" jest reżyserowana.

