Aksel zostanie gwiazdą po finale "Farmy"? Ma już plan

Gdy w finale 5. edycji „Farmy” zapadł werdykt, niektórym widzom trudno było uwierzyć w to, co się stało. Na ostatniej prostej, by zgarnąć Złote Widły i 160 tys. zł zostali Wojtek, Karolina oraz Aksel. Sporo internautów uważało, że nagroda należy się pierwszemu z wymienionych uczestników. Wojtek pokazał się nie tylko jako twardy i pracowity farmer, ale także osoba mało konfliktowa i empatyczna. Natomiast Aksel – jak sam przyznał później w „Halo tu Polsat” – nie był przyzwyczajony do pracy czy sprzątania.

Aksel zostanie influencerem po finale „Farmy”? Ma już plan

Po zwycięstwie w 5. edycji „Farmy” Aksel znalazł się w blasku fleszy i można śmiało stwierdzić, że właśnie ma swoje pięć minut. Co z nimi zrobi? W rozmowie z naszym reporterem zdobywca Złotych Wideł przyznał, że od dziecka marzył o tym, by zostać gwiazdą. W dodatku cały czas wierzył, że w końcu osiągnie swój cel. Dlatego możemy się spodziewać, że rozpocznie karierę influencera.

No tak, no kurde. Nie będę oszukiwał. Chciałem zostać, zawsze chciałem. Od małolata powtarzałem chłopakom z podwórka, że „zobaczycie, kiedyś będę gwiazdą”. No, nikt nie wierzył, każdy bekę robił, ale małymi kroczkami szedłem do celu powiedział Aksel.

Ważne jest to, żeby mieć w głowie to, co chcesz osiągnąć. (…) Żebyś miał cel i żebyś za tym celem szedł. Masz wierzyć w siebie dodał.

Warto przypomnieć, że dzień po głośnym zwycięstwie w „Farmie” uczestnik pojawił się w studiu „Halo tu Polsat” razem z rodzicami oraz siostrą. Wydało się, że mama i tata początkowo nie wierzyli w sukces syna. W trakcie emisji Aksel wygadał się, co zrobi z wygraną po finale „Farmy”.

Aksel wygrał 5. edycję „Farmy”

Choć początkowo mało kto wierzył w tego uczestnika, to właśnie Aksel wygrał 5. edycję „Farmy”. On sam podczas pierwszych dwóch tygodni na farmie czuł, że to nie jego miejsce. Praca na gospodarstwie przychodziła mu z trudem, przez co też regularnie wchodził w konflikty z innymi uczestnikami. Na koniec wszyscy zmienili zdanie. Warto przypomnieć, że jednym z najbardziej wzruszających momentów w finale programu był ten, w którym Aksel usłyszał od ojca, że ten jest z niego dumny.

