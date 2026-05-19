Aksel z "Farmy" podzielił się swoim szczęściem. W końcu spełniło się jego marzenie
Aksel z "Farmy" zaskoczył szczerym wyznaniem. Zwycięzca programu Polsatu zabrał głos ws. swojego ojca i ujawnił, co tak naprawdę było dla niego ważniejsze od samej nagrody za pierwsze miejsce w "Farmie". Poruszające słowa Aksela, przed kamerą nie ukrywał wielkiej radości. Sprawdź, co nam powiedział.
Już wktótce rozpoczną się nagrania do kolejnej edycji "Farmy", ale wciąż nie opadły emocje po wielkim finale piątego sezonu programu. To Aksel wygrał "Farmę" i zgarnął 160 tys. złotych, Złote Widły oraz tytuł Superfarmera. Zwycięzca hitu Polsatu cieszył się ze swojego sukcesu, ale podkreślał, że ma nadzieję, że udowodnił swojemu ojcu, że może być z niego dumny.
Teraz Aksel w rozmowie z reporterem Party.pl przyznał, że słowa ojca, który przyznał, że jest z niego dumny, były spełnieniem jego marzenia.
Bardziej podjarałem się tym, że ojciec mi powiedział, że jest dumny niż to, że dostałem widły i wygrałem. Na tym mi zależało najbardziej, chciałem to usłyszeć po prostu. Mi się wydaje, że każdy rodzic powinien mówić swojemu dzieciakowi, że jest z niego dumny, że osiągnie sukces bo to podnosi na duchu
Nagle Aksel zaapelował przed naszą kamerą:
Apeluję do wszystkich rodziców - mówcie swoim dzieciom, że jesteście z nich dumni
