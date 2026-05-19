Za nami finał 5. edycji „Farmy”. Był to wyjątkowy sezon ze względu na długość. Ogromnym zaskoczeniem był fakt, że na kilka odcinków przed ostatnim odcinkiem do produkcji dołączyli bliscy uczestników. Na koniec o nagrodę główną walczyli Aksel, Wojtek oraz Karolina. To właśnie pierwszy z wymienionych zdobył Złote Widły, a także 160 tys. zł. Dowiedzieliśmy się, że po oficjalnej części farmerzy wybrali się na własną imprezę.

Aksel zaprosił uczestników „Farmy” do hotelu po finale show

Nasz reporter przeprowadził wywiad z Akselem i postanowił zapytać, czy impreza po finale „Farmy” rzeczywiście się odbyła. Okazało się, że rzeczywiście zdobywca Złotych Wideł zorganizował wspólne świętowanie. Uczestnicy programu Polsatu wybrali się do hotelu, tam Aksel postawił wszystkim napoje.

Co ciekawe, udział w zabawie wzięli także farmerzy z poprzedniej edycji programu. Aksel podkreślił, że wszyscy bawili się dobrze, niestety on sam musiał dość wcześnie opuścić grupę, ponieważ drugiego dnia rano miał pojawić się w studiu „Halo tu Polsat”.

Odbyła się impreza. Byliśmy w hotelu. Postawiłem, napiliśmy się. Byli też uczestnicy poprzedniej „Farmy”. Fajnie spędziliśmy czas, ale musiałem wracać szybko do was wygadał się Aksel.

Aksel ujawnił, jak czuje się po finale „Farmy”

Podczas pełnej emocji rozmowy Aksel przyznał, że po finale „Farmy” czuł się jak najszczęśliwszy człowiek na świecie. Zwycięzca 5. edycji show Polsatu podziękował widzom, którzy na niego głosowali. Przyznał, że wreszcie ma powody do dumy, ponieważ udało mu się zrealizować swój cel. Na początku swojej przygody z programem miał mnóstwo wątpliwości. Również jego rodzina nie była przekonana, że uda mu się zajść tak daleko.

Dziękuję wszystkim, którzy oglądali „Farmę” i mi kibicowali. Kocham was. (…) Jestem z siebie dumny. Jestem zadowolony, że osiągnąłem cel, który sobie założyłem. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie w tym momencie przyznał.

