Agnieszka Kaczorowska wspomina program "Taniec z Gwiazdami" z dużą nostalgią. Był to dla niej dobry czas, jednak przez jego intensywność nie miała czasu na odpoczynek oraz zabawę z dziećmi. Teraz zdradza, jak przetrwała ten ciężki okres.

Po latach przerwy Agnieszka Kaczorowska wróciła na parkiet „Tańca z gwiazdami”, występując w 16. edycji programu. Wspólnie z aktorem Filipem Gurłaczem stworzyli jeden z najbardziej emocjonujących duetów tej edycji. Powrót tancerki do show wzbudził ogromne zainteresowanie zarówno fanów, jak i mediów. Internauci zastanawiają się, czy Kaczorowska pojawi się w jesiennej edycji show, jednak jak sama mówi- był to dla mnie bardzo intensywny czas i nadal czuje się zmęczona! Jak godziła swoje obowiązki zawodowe z wychowaniem dzieci?

Nie ma na to czasu! Łączenie obowiązków... ja sama myślę, że to jest niemożliwe, a jednak! A jednak jakoś się udało. Duża zasługa mojej mamy

Nie ma na to czasu! Łączenie obowiązków... ja sama myślę, że to jest niemożliwe, a jednak! A jednak jakoś się udało. Duża zasługa mojej mamy

Agnieszka Kaczorowska wspomniała również, że "zacisnęła zęby" na kilka tygodni i tłumaczyła sobie, że ten intensywny dla niej czas kiedyś się skończy. To pomogło jej dać z siebie maksymalnie dużo energii.