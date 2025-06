W programach i na scenie zawsze kontrolująca emocje, prywatnie potrafi wybuchnąć jak każdy z nas. Agnieszka Kaczorowska w szczerej rozmowie z naszym reporterem ujawniła, kiedy i dlaczego traci panowanie nad sobą. Najczęściej dzieje się to w samochodzie lub na łonie natury – z dala od oczu publiczności, ale w pełni autentycznie. Co jeszcze wyznała?

Choć dla wielu widzów i fanów Agnieszka Kaczorowska to symbol spokoju i opanowania, artystka pokazała, że również ona zmaga się z intensywnymi emocjami. W rozmowie z naszym reporterem przyznała, że czasem musi „wypuścić” z siebie złość, frustrację czy żal. Zawsze robi to jednak w bezpiecznej przestrzeni – w samochodzie, lesie, w gronie najbliższych.

Aktorka nie ukrywa, że mimo wieloletniego doświadczenia w show-biznesie wciąż potrafi się mocno zdenerwować – zwłaszcza gdy mierzy się z sytuacjami, na które nie ma wpływu. Często wyzwalaczem silnych emocji są dla niej rzeczy, które czyta w internecie. Choć wydawałoby się, że nic już nie powinno jej zaskoczyć, życie wciąż dostarcza nowych powodów do złości.

Kiedy krzyczę, to krzyczę w samochodzie najczęściej, kiedy jestem sama. Kiedy potrzebuję coś wykrzyczeć albo wypłakać, to robię to często w samochodzie i wypuszczam to z siebie. Fajnie jest to zrobić w lesie, w naturze

zdradziła swoje metody Agnieszka.